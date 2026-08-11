Première journée, premières critiques sur l'arbitrage : Jonathan Lardot tranche le "clash" du week-end

Contre le cours du jeu, le Sporting d'Anderlecht s'est retrouvé mené par la RAAL, dimanche. L'exclusion de Joël Ito à l'heure de jeu a été le tournant du match et a beaucoup agacé Edward Still. L'arbitre a cependant eu raison, selon son patron Jonathan Lardot.

Grâce à un but d'Adriano Bertaccini dans les dernières minutes, le Sporting d'Anderlecht a remporté son premier match de championnat de la saison face à la RAAL La Louvière. Une rencontre qui a tourné aux alentours de l'heure de jeu, avec l'exclusion de Joël Ito.

Le milieu de terrain des Loups a été exclu pour une seconde carte jaune, ce qu'a vivement critiqué Edward Still, qui vivait son premier match officiel à la tête de La Louvière. Le T1 se disait écœuré par l'arbitrage et la tournure des événements.

Dans l'émission "Under Review" de DAZN, le patron des arbitres Jonathan Lardot a évoqué ce tournant du match et n'était pas d'accord avec l'avis d'Edward Still. "J’espère surtout qu’il est écœuré par les deux fautes de son joueur, parce qu’elles étaient évidentes", a-t-il lancé.

Jonathan Lardot donne raison à Lawrence Visser sur l'exclusion de Joël Ito

"Le tirage de maillot qui amène la première carte jaune, la manière dont il reste accroché à son adversaire est flagrante et c’est écrit noir sur blanc dans le règlement : cela doit être sanctionné d’un carton jaune. Sur la seconde phase, on voit une faute imprudente nette sur le tibia. Pour moi, c’est toujours jaune et il n’y a pas de débat."



Le verdict de Lawrence Visser semble donc parfaitement logique aux yeux de Jonathan Lardot. Aussi cruel que ça soit pour la RAAL, un joueur comme Joël Ito ne pouvait pas faire ça, là. "Il doit surtout se plaindre des fautes de son propre joueur et pas de l’arbitre. Les deux décisions étaient correctes", a conclu Jonathan Lardot, qui n'a par contre pas compris pourquoi la VAR avait voulu intervenir sur la frappe de Giulian Biancone contrée par Yllan Okou, et qui a là aussi souligné la bonne décision de Lawrence Visser.