"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

La Louvière s’est inclinée 2-1 dimanche face à Anderlecht après avoir terminé la rencontre à dix. Après le match, Edward Still n’a pas caché son incompréhension face à l’expulsion de Joël Ito.

Joël Ito a reçu son deuxième carton jaune après 59 minutes de jeu et a laissé La Louvière à dix. Les Loups ont ensuite longtemps résisté, mais le 2-1 est finalement tombé dans le temps additionnel. Après la rencontre, Edward Still n’était clairement pas d’accord avec la décision de l’arbitre.

"Je suis dégoûté", a déclaré l’entraîneur. Edward Still a toutefois souligné qu’il avait beaucoup de respect pour l’arbitre : "Je considère Visser comme l’un des meilleurs arbitres, mais il ne faut pas donner un carton jaune pour chaque faute. C’est pour cela que je reste avec un sentiment d’injustice."

Selon lui, la rencontre aurait pu prendre une tout autre tournure si son équipe était restée à onze : "Je pense que sans ce carton rouge, nous aurions pu prendre au moins un point. Anderlecht avait besoin de cela pour encore pouvoir gagner le match."

La Louvière a longtemps résisté

La tactique de La Louvière était claire avant la rencontre. Les Loups ont largement laissé la possession du ballon à Anderlecht et ont surtout tenté de faire la différence en transition depuis un bloc compact.

"Nous savions que nous n’aurions pas beaucoup le ballon, mais nous avons bien défendu. Même à dix, nous avons continué à le faire, même si vous savez évidemment que l’adversaire va alors se créer davantage d’occasions."





Selon Edward Still, l’égalisation d’Anderlecht est également venue d’une erreur de son équipe : "Nous avons en réalité offert nous-mêmes le 1-1 avec une perte de balle stupide. C’est dommage, car jusque-là, nous exécutions bien notre plan."

Malgré la défaite, Edward Still voulait surtout retenir les points positifs. La Louvière s’est longtemps montrée particulièrement coriace et a posé beaucoup de problèmes à Anderlecht.

"J’espère que nos supporters ont surtout vu à quel point nous avons travaillé dur. Nous pouvons en être fiers. Nous avons tout donné et nous sommes passés tout près d’un résultat."