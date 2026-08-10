"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Louvière s’est inclinée 2-1 dimanche face à Anderlecht après avoir terminé la rencontre à dix. Après le match, Edward Still n’a pas caché son incompréhension face à l’expulsion de Joël Ito.

Joël Ito a reçu son deuxième carton jaune après 59 minutes de jeu et a laissé La Louvière à dix. Les Loups ont ensuite longtemps résisté, mais le 2-1 est finalement tombé dans le temps additionnel. Après la rencontre, Edward Still n’était clairement pas d’accord avec la décision de l’arbitre.

"Je suis dégoûté", a déclaré l’entraîneur. Edward Still a toutefois souligné qu’il avait beaucoup de respect pour l’arbitre : "Je considère Visser comme l’un des meilleurs arbitres, mais il ne faut pas donner un carton jaune pour chaque faute. C’est pour cela que je reste avec un sentiment d’injustice."

Selon lui, la rencontre aurait pu prendre une tout autre tournure si son équipe était restée à onze : "Je pense que sans ce carton rouge, nous aurions pu prendre au moins un point. Anderlecht avait besoin de cela pour encore pouvoir gagner le match."

La Louvière a longtemps résisté

La tactique de La Louvière était claire avant la rencontre. Les Loups ont largement laissé la possession du ballon à Anderlecht et ont surtout tenté de faire la différence en transition depuis un bloc compact.

"Nous savions que nous n’aurions pas beaucoup le ballon, mais nous avons bien défendu. Même à dix, nous avons continué à le faire, même si vous savez évidemment que l’adversaire va alors se créer davantage d’occasions."

Selon Edward Still, l’égalisation d’Anderlecht est également venue d’une erreur de son équipe : "Nous avons en réalité offert nous-mêmes le 1-1 avec une perte de balle stupide. C’est dommage, car jusque-là, nous exécutions bien notre plan."

Malgré la défaite, Edward Still voulait surtout retenir les points positifs. La Louvière s’est longtemps montrée particulièrement coriace et a posé beaucoup de problèmes à Anderlecht.

"J’espère que nos supporters ont surtout vu à quel point nous avons travaillé dur. Nous pouvons en être fiers. Nous avons tout donné et nous sommes passés tout près d’un résultat."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière

Plus de news

OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

20:00
Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

19:00
1
Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

21:45
Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

21:30
Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

16:20
1
Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

21:00
Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

19:30
Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

20:30
Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

18:30
L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

18:00
"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

08:30
2
Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

17:40
Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

16:40
"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

17:20
Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

16:52
"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

16:00
Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement Interview

Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement

07:00
Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

14:00
1
"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

15:40
"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

15:00
Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

14:30
La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison" Interview

La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison"

22:20
Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

13:00
"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

13:30
Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL Analyse

Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL

09/08
2
L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

12:30
1
Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

11:30
3
Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

09/08
Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

12:00
Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

11:00
🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

10:30
Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

10:00
Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

09:00
1
OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

09:30
Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

08:00
Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved