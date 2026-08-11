Vendu 23 millions par le Club de Bruges, Aleksandar Stankovic pourrait déjà rapporter très gros à l'Inter

L'Inter a payé 23 millions d'euros pour récupérer Aleksandar Stankovic au Club de Bruges. Quelques semaines plus tard, une offre de 40 millions est déjà arrivée.

L'Inter Milan avait décidé il y a quelques semaines d'activer la clause de rachat d'Aleksandar Stankovic. Le jeune milieu a quitté le Club de Bruges après une saison pour retrouver son club formateur.

Le Club de Bruges a réalisé une très belle opération avec Stankovic en un an. Les Blauw en Zwart avaient déboursé 9,5 millions d'euros pour attirer le jeune milieu à Bruges.

13,5 millions d'euros de plus-value en à peine une saison

Le calcul est simple : le Club de Bruges a réalisé une plus-value de 13,5 millions d'euros sur Stankovic. Une très belle affaire, même si les Brugeois auraient préféré le garder plus longtemps ou pouvoir négocier son prochain transfert.

Et les montants ont bien grimpé. Selon La Gazzetta dello Sport, Brentford a transmis une offre de 40 millions d'euros à l'Inter pour Stankovic. Le club anglais veut attirer le milieu serbe de 21 ans en Premier League, quelques semaines après son retour à Milan.

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À titre de comparaison, Transfermarkt estime la valeur marchande de Stankovic à 32 millions d'euros. L'Inter aurait pu réaliser une belle plus-value, sans que le Serbe ait joué une seule minute depuis son retour à Milan.





Mais le club italien n'a pas accepté les 40 millions proposés par Brentford. Selon La Gazzetta dello Sport, cette décision a été prise en concertation avec Stankovic et son entourage. Brentford n'aurait pas abandonné le dossier et réfléchirait à augmenter son offre.