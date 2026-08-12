🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans
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Monté au jeu pour la première fois en match amical sous les couleurs de Manchester United, Youri Tielemans a déjà impressionné. Le capitaine des Diables Rouges a conquis les cœurs d'Old Trafford, plus rapidement que Cupidon.

25 minutes : c'est ce qu'il aura fallu à Youri Tielemans pour convaincre les supporters de Manchester United. Peut-être pas tous, mais en tout cas "Flex", célèbre youtubeur britannique féru de sport et fan du club mancunien.

Invité dans un podcast du média TalkSport, il n'a pas tari d'éloges à propos du capitaine des Diables Rouges, qui a disputé ses 25 premières minutes sous les couleurs de Manchester United lors d'une rencontre amicale face au Paris Saint-Germain, soldée sur un score de parité (1-1).

"J'ai un nouveau chouchou et je vais être très rationnel à son sujet : Youri Tielemans. Je l'adore. Je sais que la pré-saison ne veut rien dire, ce n'est que la pré-saison, mais Tielemans, c'est différent. Youri Tielemans est tout ce dont nous (Manchester United) avions besoin."

Les supporters de Manchester United adorent déjà Youri Tielemans

Dithyrambique, Flex ne s'arrête pas en si bon chemin. "Ce n'est pas une révélation, car tout le monde sait que Tielemans est un très bon footballeur. Mais nous avons vraiment besoin de lui. Il n'y avait pas beaucoup de grands clubs intéressés ? Tant mieux ! Le recruter pour environ 40 millions d'euros, c'est le meilleur coup de l'été !"

Selon lui, l'ancien joueur d'Anderlecht et donc d'Aston Villa ne pourra faire que grandir à Old Trafford. "Ce qu'il a montré en seulement 25 minutes, c'est tout ce que nous réclamions depuis longtemps chez un milieu de terrain, un joueur à la hauteur de Bruno Fernandes et Kobbie Mainoo balle au pied. J'ai déjà décidé d'être très rationnel : même s'il joue mal, je dirai que c'était bien. C'est mon nouveau joueur préféré et je vais probablement m'acheter un maillot floqué à son nom." Youri Tielemans a conquis les cœurs plus vite que Cupidon au Théâtre des Rêves.

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