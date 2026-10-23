Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5906

Le Club de Bruges devra attendre un mois de plus avant de franchir une étape importante vers son nouveau stade. La convention de bail emphytéotique avec la ville de Bruges n'est pas encore finalisée et ne sera soumise au conseil communal qu'en novembre. Selon le bourgmestre Dirk De fauw, cela ne devrait toutefois pas avoir de conséquences sur le calendrier prévu du projet de stade, rapporte Het Nieuwsblad.

Les Brugeois disposent depuis juillet d'un permis exécutoire pour construire sur le site du Jan Breydel. Pour entamer concrètement les travaux du stade, un accord doit toutefois également être conclu concernant l'utilisation des terrains, qui appartiennent à la ville. La convention de bail emphytéotique définit notamment les droits et obligations des deux parties, ainsi que sa durée et la redevance.

Les derniers détails doivent encore être réglés

Initialement, le dossier devait déjà être soumis à l'approbation du conseil communal en octobre. Cela ne semble pas réalisable, car l'administration et le Club de Bruges doivent encore finaliser quelques points. “Notre administration, en concertation avec le Club de Bruges, apporte encore les dernières touches à la convention”, explique le bourgmestre Dirk de fauw à Het Nieuwsblad.

L'un des points qui restent à régler concerne l'aménagement et l'entretien des abords extérieurs. Le dossier devrait désormais être prêt pour le conseil communal de novembre. Ce n'est qu'après cela que la prochaine étape de la procédure administrative pourra être franchie.

Les travaux préparatoires peuvent déjà commencer

Selon De fauw, ce report ne signifie pas que l'ensemble du projet de stade prend du retard. Le Club de Bruges a entre-temps lui-même reporté le début des travaux de construction proprement dits au début de l'année 2027. “Mais cela n'a aucun impact sur le calendrier”, souligne le bourgmestre.


Dans l'attente de l'accord définitif, tout ne doit pas pour autant rester à l'arrêt. Des recherches archéologiques et des études de stabilité peuvent déjà être réalisées. Le Club de Bruges peut ainsi préparer les grands travaux, tandis que les derniers détails administratifs sont réglés. Le prochain conseil communal de novembre constituera donc un moment important pour le dossier du stade.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

17:00
Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

17:20
Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

18:40
Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

18:20
Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

17:53
Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

12:20
Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans" Interview

Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

16:40
Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

16:20
Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

16:00
Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

15:31
Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

15:00
Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

14:00
Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

14:23
1
Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

14:40
"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

13:40
Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

12:40
Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

13:18
Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

13:00
Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

12:00
Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

Le Club de Bruges se rapproche d'un jackpot de 50 millions : voici comment

07:00
"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

11:40
La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

11:20
"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

10:20
"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

11:00
Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

Deux minutes à scander son nom : un ancien chouchou d'Anderlecht accueilli en héros par les supporters mauves

10:40
Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

Deuxième meilleur bilan de la semaine en Europe : la Belgique se rapproche du Portugal au coefficient UEFA

09:00
"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

"C'est vraiment le leader de cette défense" : un joueur d'Anderlecht a tapé dans l'oeil de Philippe Albert

10:00
Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?

Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?

09:30
"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

08:30
"Une équipe d'un autre monde footballistique" : la presse polonaise choquée par la prestation d'Anderlecht

"Une équipe d'un autre monde footballistique" : la presse polonaise choquée par la prestation d'Anderlecht

08:03
Vitor Bruno pousse un soupir de soulagement après la victoire d'Anderlecht : "Quand on perd, on souffre"

Vitor Bruno pousse un soupir de soulagement après la victoire d'Anderlecht : "Quand on perd, on souffre"

07:40
Genk prend les devants pour prolonger un grand espoir

Genk prend les devants pour prolonger un grand espoir

06:30
Après Tresoldi, un autre Brugeois dans l'équipe-type de la semaine en Champions League

Après Tresoldi, un autre Brugeois dans l'équipe-type de la semaine en Champions League

21:20
Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, envoie un message clair à Nicolò Tresoldi !

Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, envoie un message clair à Nicolò Tresoldi !

21:00
Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok

Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok

23:38
4
Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort

Pas l'idéal avant Anderlecht : La Gantoise s'incline à Braga et ne se remet pas en selle après Rochefort

23:20

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Fenerbahce Fenerbahce 2-2 Slavia Prague Slavia Prague
Sabah Sabah 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool Liverpool 4-3 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 5-1 AEK Athènes AEK Athènes
AS Roma AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 4-3 Bodo Glimt Bodo Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 FC Barcelone FC Barcelone
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 4-1 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 2-4 Galatasaray Galatasaray
Inter Inter 1-0 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-3 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 3-1 Viking FK Viking FK
FC Bruges FC Bruges 3-0 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 2-2 Arsenal Arsenal
Real Betis Real Betis 1-0 Feyenoord Feyenoord

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok 051961rouche 051961rouche a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Davgn Davgn a propos de Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved