Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

Le Club de Bruges devra attendre un mois de plus avant de franchir une étape importante vers son nouveau stade. La convention de bail emphytéotique avec la ville de Bruges n'est pas encore finalisée et ne sera soumise au conseil communal qu'en novembre. Selon le bourgmestre Dirk De fauw, cela ne devrait toutefois pas avoir de conséquences sur le calendrier prévu du projet de stade, rapporte Het Nieuwsblad.

Les Brugeois disposent depuis juillet d'un permis exécutoire pour construire sur le site du Jan Breydel. Pour entamer concrètement les travaux du stade, un accord doit toutefois également être conclu concernant l'utilisation des terrains, qui appartiennent à la ville. La convention de bail emphytéotique définit notamment les droits et obligations des deux parties, ainsi que sa durée et la redevance.

Les derniers détails doivent encore être réglés

Initialement, le dossier devait déjà être soumis à l'approbation du conseil communal en octobre. Cela ne semble pas réalisable, car l'administration et le Club de Bruges doivent encore finaliser quelques points. “Notre administration, en concertation avec le Club de Bruges, apporte encore les dernières touches à la convention”, explique le bourgmestre Dirk de fauw à Het Nieuwsblad.

L'un des points qui restent à régler concerne l'aménagement et l'entretien des abords extérieurs. Le dossier devrait désormais être prêt pour le conseil communal de novembre. Ce n'est qu'après cela que la prochaine étape de la procédure administrative pourra être franchie.

Les travaux préparatoires peuvent déjà commencer

Selon De fauw, ce report ne signifie pas que l'ensemble du projet de stade prend du retard. Le Club de Bruges a entre-temps lui-même reporté le début des travaux de construction proprement dits au début de l'année 2027. “Mais cela n'a aucun impact sur le calendrier”, souligne le bourgmestre.



Dans l'attente de l'accord définitif, tout ne doit pas pour autant rester à l'arrêt. Des recherches archéologiques et des études de stabilité peuvent déjà être réalisées. Le Club de Bruges peut ainsi préparer les grands travaux, tandis que les derniers détails administratifs sont réglés. Le prochain conseil communal de novembre constituera donc un moment important pour le dossier du stade.