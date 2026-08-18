Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

Après sept ans en Angleterre du côté de Manchester City, Rodri revient dans son pays natal où s'il est engagé avec le FC Barcelone. Un nouveau défi pour le champion du monde âgé de 30 ans.

Ce sera l'un des transferts de l'été, probablement le plus marquant vu le CV du joueur concerné. Après sept saisons passées à Manchester City, et comme c'était dans l'air depuis quelques semaines, Rodri effectue officiellement son retour en Espagne. À 30 ans, le champion du monde, et meilleur joueur du tournoi, va porter la vareuse du FC Barcelone. Le Ballon d'or 2024 devra apporter toute son expérience, son intelligence tactique et son leadership à une équipe qui souhaite retrouver les sommets européens. Le Barça n'a en effet plus atteint une finale de Ligue des Champions depuis 2015, année de son dernier sacre.

Selon les informations disponibles, le FC Barcelone devrait payer 60 millions d'euros à Manchester City, assortis de divers bonus pouvant monter jusqu'à 16,5 millions de bonus. Rodri devrait s’engager pour quatre saisons avec le Barça.

Une carrière construite au plus haut niveau

Rodrigo Hernández Cascante n'a pourtant rien de Catalan puisqu'il est né dans la capitale espagnole. Il a d'abord été formé à l’Atlético de Madrid, avant de rejoindre Villarreal, où il a effectué ses premiers pas chez les professionnels. Ses performances convainquent rapidement l’Atlético de le rapatrier en 2018. Après une seule saison chez les "Colchoneros", Rodri rejoint Manchester City en 2019 contre un chèque d'environ 70 millions d’euros.

Sous la direction de Pep Guardiola, celui qui est amené à remplacer Sergio Busquets au milieu de terrain en équipe nationale, franchit un immense palier. Installé devant la défense, il devient progressivement le véritable métronome des "Cityzens". Ses capacités à récupérer les ballons, orienter le jeu et contrôler le rythme des rencontres en font l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération.

Son palmarès à City est particulièrement impressionnant. Rodri remporte plusieurs titres de Premier League, une FA Cup, mais surtout la Ligue des Champions en 2023, à l'occasion d'une finale contre l'Inter Milan, où il marque le seul but de la rencontre. C'est la première Coupe aux grandes oreilles de l'histoire de Manchester City.





Le Ballon d’or après l'Euro

Parallèlement, Rodri devient aussi incontournable au sein de la sélection espagnole. Après avoir remporté la Ligue des nations en 2023, il joue un rôle majeur lors de l’Euro 2024. La "Roja" remporte le tournoi et Rodri est désigné meilleur joueur de la compétition.

Quelques mois plus tard, cette saison exceptionnelle est récompensée par le Ballon d'or. Une consécration qui confirme son statut parmi les tout meilleurs joueurs du monde, même si elle sera critiquée par certains en raison du côté plus cérébral et peu spectaculaire du joueur par rapport aux Messi et Ronaldo qui ont accumulé cette distinction à coups de stats.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Un profil idéal pour le Barça

"Le maître de l'espace et du temps atterrit à Barcelone", a sobrement posté le FC Barcelone pour officialiser sa venue. Ce recrutement n'est pas anodin. Le club catalan récupère un joueur parfaitement adapté à une philosophie basée sur la possession, la maîtrise du ballon et le contrôle du jeu. Rodri possède également l’expérience nécessaire pour encadrer les jeunes joueurs du Barça, dont certains qu'il cotoie régulièrement sous le maillot de la sélection. Son transfert intervient néanmoins après plusieurs problèmes physiques, notamment une grave blessure au genou.

Après avoir marqué l’histoire de Manchester City et du football espagnol, Rodri s’offre ainsi le dernier grand défi de sa carrière. Au FC Barcelone, il aura désormais la mission de devenir le patron qui aidera les Catalans à rebrandir une Coupe aux grandes oreilles. Un trophée qui échappe à l'actuel champion d'Espagne depuis 2015.