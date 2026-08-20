Nathan Saliba et Moussa Ndiaye absents du groupe d'Anderlecht à cause d'une... "transférite" ?

Ce jeudi soir, le Sporting d'Anderlecht s'est tranquillement imposé sur la pelouse du Kairat Almaty. Une rencontre que n'ont pas disputée Nathan Saliba et Moussa Ndiaye, qui semblent se rapprocher d'un départ du Lotto Park avant la fin du mercato estival.

C'est plus qu'un grand pas, c'est un pas de géant qu'a réalisé le Sporting d'Anderlecht dans sa course à la qualification pour la phase de ligue de l'Europa League en s'imposant 0-3 sur la pelouse du Kairat Almaty, ce jeudi soir.

Sans forcer, les Mauves ont inscrit leurs trois buts durant la première période et ont vu leur adversaire être réduit à 10, avant de gérer la tournure des événements après la pause pour conserver un matelas confortable en vue du match retour.

Contre un adversaire qui s'est révélé nettement inférieur au club bruxellois, Vitor Bruno avait aligné son équipe type. Il y avait tout de même deux absents surprises de la feuille de match, et pas des moindres.

Nathan Saliba et Moussa Ndiaye pas sur la feuille de match... car sur le départ ?

Pas de trace, en effet, de Nathan Saliba et Moussa Ndiaye. Pas dans le onze de base, mais pas même sur le banc des réservistes. Selon les premières informations, les deux Anderlechtois pourraient avoir été atteints... d'une transférite.

Pas de blessure ni de maladie, donc, mais un départ qui semble se profiler pour les deux joueurs. Pas encore de destination citée pour Nathan Saliba, qui semble quelque peu à côté de ses pompes depuis le début de la saison, tandis que Moussa Ndiaye pourrait reprendre la route de Schalke 04, où il était prêté la saison dernière et où il voudrait retourner.



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Avec Ludwig Augustinsson et Enric Llansana dans le onze de base, Vitor Bruno n'a pas vraiment senti la différence de jeudi soir. Mais si ces départs se confirment, le Sporting d'Anderlecht pourrait donc se retrouver à devoir recruter un joueur supplémentaire à ces deux postes avant la fin du mercato.