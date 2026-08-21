Vincent Kompany rassure concernant l'état de l'une de ses stars du Bayern : "Nous sommes très optimistes"

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Vincent Kompany a pris la parole en conférence de presse ce vendredi avant la Supercoupe d'Allemagne entre Dortmund et le Bayern, qui se tiendra ce samedi soir à 20h30 au Signal Iduna Park. L'entraîneur belge pourrait ainsi déjà décrocher son premier trophée de la saison, mais le défi ne s'annonce évidemment pas simple, d'autant plus que la rencontre aura lieu à l'extérieur pour les Bavarois. Il s'est notamment exprimé sur le cas Jamal Musiala.