Vincent Kompany rassure concernant l'état de l'une de ses stars du Bayern : "Nous sommes très optimistes"
Vincent Kompany a pris la parole en conférence de presse ce vendredi avant la Supercoupe d'Allemagne entre Dortmund et le Bayern, qui se tiendra ce samedi soir à 20h30 au Signal Iduna Park. L'entraîneur belge pourrait ainsi déjà décrocher son premier trophée de la saison, mais le défi ne s'annonce évidemment pas simple, d'autant plus que la rencontre aura lieu à l'extérieur pour les Bavarois. Il s'est notamment exprimé sur le cas Jamal Musiala.
Le directeur général des sports du Bayern, Max Eberl, a également pris la parole en conférence de presse au sujet de Jamal Musiala : "Nous étions au courant durant toute la saison dernière. C’était le souhait de Jamal de communiquer lui-même à ce sujet. Les joueurs étaient également au courant. Pour nous, cela fait désormais partie du quotidien. Nous, en tant que famille du FC Bayern, sommes soudés. Nous allons lui apporter tout notre soutien, comme nous l’avons déjà fait et comme nous continuerons à le faire. Nous traversons cela ensemble."
"Il a modifié quelque chose dans son traitement médicamenteux, ce qui explique pourquoi ces situations sont devenues plus visibles. Maintenant, nous voulons revenir à la situation d’avant, lorsque ces épisodes ne se produisaient pas", a-t-il ajouté.
Vincent Kompany a pris la parole en conférence de presse ce vendredi avant la Supercoupe d'Allemagne entre Dortmund et le Bayern, qui se tiendra ce samedi soir à 20h30 au Signal Iduna Park. L'entraîneur belge pourrait ainsi déjà décrocher son premier trophée de la saison, mais le défi ne s'annonce évidemment pas simple, d'autant plus que la rencontre aura lieu à l'extérieur pour les Bavarois. Il s'est notamment exprimé sur le cas Jamal Musiala.
Disputer cette Supercoupe d'Allemagne à l'extérieur, Vincent Kompany voit-il cela comme un problème ? "Ça ne me dérange pas. Ce serait formidable de pouvoir remporter un titre à Dortmund", a réagi l'entraîneur belge.
Il aurait cependant bien aimé avoir une répartition équitable des supporters : "Peut-être qu’on aurait pu avoir une répartition 50-50 des supporters, cela aurait donné davantage l’impression de disputer une finale."
"Mais gagner un titre à Dortmund serait également très beau. Le Borussia Dortmund possède énormément de qualité et de puissance. Il n’y a pas de défi plus difficile en Bundesliga", a-t-il ajouté.
Le cas Jamal Musiala
Lors de cette conférence de presse, Vincent Kompany a également été interrogé sur le cas Jamal Musiala. L'international allemand a subi deux malaises en l'espace de trois jours lors des matchs de préparation du Bayern. Il souffre d'un "dysfonctionnement neurologique".
"C’est la première fois que cela est rendu public, donc je comprends qu’il y ait beaucoup de questions", a souligné Vincent Kompany. "Mais pour nous, le choc initial remonte déjà à un certain temps. C’est pourquoi nous n’en parlons plus énormément aujourd’hui. Nous sommes préparés à cette situation depuis un moment."
La situation est sous contrôle : "Depuis, nous avons reçu beaucoup plus d’informations et pris des décisions avec l’aide d’experts de premier plan. Jamal bénéficie du soutien de tout le monde. En interne, nous avons atteint un stade où nous n’en discutons pratiquement plus. Nous avons mis en place nos procédures et nous sommes très optimistes."
Jamal Musiala sera absent face au Borussia Dortmund ce samedi soir
Vincent Kompany a confirmé l'absence de Jamal Musiala face au Borussia Dortmund ce samedi soir : "Chaque décision a été prise sur la base des meilleures informations possibles. Nous savons comment gérer la situation. Il s’entraînera individuellement cette semaine. J’ai parlé avec Jamal et il m’a donné son accord pour en parler. Il a apporté un léger changement à son traitement, ce qui a provoqué quelques effets secondaires. Il est tout à fait normal d’apporter des modifications à un protocole de traitement. Maintenant, nous voulons revenir à la situation qui était la sienne auparavant."
L'entraîneur belge a cependant tenu à mettre en avant la progression du jeune joueur allemand de 23 ans : "Il a énormément progressé dans son football. Vous avez déjà pu voir ce qu’il était capable de faire durant ces cinq à dix minutes. Il le montre également à l’entraînement. Nous avons hâte de le voir à nouveau démontrer tout cela en match."
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