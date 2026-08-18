🎥 Inquiétude pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich souffre d'un dysfonctionnement neurologique

Quelques jours après avoir été victime d'un malaise en match, Jamal Musiala s'est encore effondré en match ce mardi, contre Heidenheim. On lui a diagnostiqué des absences brèves et temporaires, qui peuvent être traitées efficacement et qui sont dues à un dysfonctionnement neurologique.

Nouvelle frayeur pour Jamal Musiala. Quelques jours seulement après avoir été victime d’un premier malaise lors d’une rencontre face au RB Leipzig, la jeune star du Bayern Munich s’est à nouveau effondrée sur le terrain, ce mardi, contre Heidenheim.

Le premier incident avait déjà suscité l’inquiétude. Ce samedi, le meneur de jeu allemand avait soudainement commencé à vaciller avant de tomber au sol. Son coéquipier Ismael Saibari lui avait immédiatement porté assistance. Dans un premier temps, la chaleur avait été évoquée comme une possible explication. Les médias allemands avaient toutefois rapporté par la suite que le joueur aurait été victime de problèmes circulatoires.

Malgré cet épisode, Jamal Musiala a retrouvé le terrain ce mardi soir. Entré en jeu face à Heidenheim après environ une heure de jeu, le milieu offensif semblait pouvoir reprendre normalement le cours de sa rencontre. Mais cinq minutes seulement après son entrée, il s’est de nouveau écroulé.

The moment Jamal Musiala fainted again on the pitch in the middle of the game 😥 pic.twitter.com/zckuwh32Bz — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) August 18, 2026

Un dysfonctionnement neurologique

Ses coéquipiers ont immédiatement réagi. Les joueurs du Bayern se sont regroupés autour de leur jeune partenaire afin de le protéger des regards du public et des caméras. Pendant quelques instants, Jamal Musiala a semblé désorienté, avant de finalement se relever par ses propres moyens. Le staff bavarois n’a cependant pris aucun risque et l’a immédiatement fait sortir du terrain.





La cause exacte de ces deux malaises reste encore inconnue. Un élément interpelle toutefois : le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a reconnu après la rencontre que le club était déjà au courant du problème. "Nous le savions et nous le savons toujours. Jamal en parlera prochainement. Il est en train de se changer et il va bien", a-t-il expliqué.

Une déclaration qui laisse entendre que la chaleur ne serait pas l’unique explication. D’autant que les deux épisodes se sont produits dans des circonstances similaires, après seulement quelques minutes de jeu. Jamal Musiala n’avait joué qu’un peu moins d’un quart d’heure samedi et n’a tenu que cinq minutes cette fois.

Ce mardi soir, Jamal Musiala s'est exprimé sur Instagram pour revenir sur les deux malaises dont il a été victime. Il a donné aussi un début d'explication. L'international allemand explique souffrir d’un dysfonctionnement neurologique, dont il est conscient depuis un certain temps.

"Je sais que cela peut sembler effrayant au premier abord, mais pour moi, ces moments font actuellement partie de mon quotidien, a écrit la star allemande. Le plus important avant tout : je vais bien !"

"On a diagnostiqué chez moi des absences brèves et temporaires, qui peuvent être traitées efficacement et qui sont dues à un dysfonctionnement neurologique. Celles-ci peuvent expliquer les épisodes qui se sont récemment produits, notamment contre Leipzig ou, plus récemment, à Heidenheim."

"Je bénéficie des meilleurs soins médicaux et je suis très optimiste quant à la suite, a poursuivi Jamal Musiala. Le Bayern Munich et mon entourage proche sont toujours à mes côtés et me soutiennent dans cette démarche.L’important, c’est qu’il n’y a aucun risque supplémentaire pour ma santé."

"Dans le même temps, je vous demande de comprendre que je souhaite continuer à garder ce sujet au sein de mon cercle de proches, du club et des spécialistes", a conclu le numéro du "Rekordmeister."