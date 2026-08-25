C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros
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Moncef Zekri ne figurait pas dans le groupe du KV Malines pour la réception du Standard. Une absence qui s'explique par un transfert en cours de finalisation.
C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros
Moncef Zekri quitte le KV Malines pour poursuivre sa carrière au Sporting Portugal. Le club lisboète a annoncé ce mardi soir l'arrivée du latéral gauche belgo-marocain de 17 ans, recruté pour 3,5 millions d'euros plus bonus. Il va découvrir le football portugais aux côtés de Zeno Debast.
Son départ se préparait depuis plusieurs jours et Zekri avait rejoint Lisbonne pour finaliser son transfert. Le Sporting mise sur l'un des jeunes talents passés par la Pro League. Le défenseur quitte déjà la Belgique et s'engage pour quatre saisons avec le club portugais.
He's here 🏜️— Sporting CP (@SportingCP) August 25, 2026
Bem-vindo à família Sportinguista, Moncef Zekri 🤝 pic.twitter.com/DRIZZhVN5m
Un joueur de Malines va rejoindre Zeno Debast au Sporting
Moncef Zekri va bel et bien signer au Sporting Portugal. Le joueur a atterri à l'aéroport de Lisbonne hier. Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri confirme que le joueur est aujourd'hui à l'Estádio José Alvalade. Il va parapher un contrat de quatre ans. L'annonce officielle de sa signature au Sporting devrait avoir lieu prochainement.
Le jeune talent belgo-marocain de 17 ans va quitter son club formateur, le KV Malines, et ainsi franchir un cap dans sa carrière. Il a disputé son dernier match avec les Malinois lors de la première journée de championnat face à La Gantoise (défaite 2-0).
🇲🇦✈️ Moncef Zekri est 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘́ au Portugal !— Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) August 23, 2026
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Moncef Zekri ne figurait pas dans le groupe du KV Malines pour la réception du Standard. Une absence qui s'explique par un transfert en cours de finalisation.
Titulaire contre La Gantoise à l'occasion de la première journée de Jupiler Pro League, Moncef Zekri manquait à l'appel dans le groupe convoqué par Fred Vanderbiest en vue de la réception du Standard ce dimanche après-midi.
On en sait désormais un peu plus sur les raisons de cette absence puisque le latéral gauche belgo-marocain est proche de quitter les Casernes malinoises et pourrait rejoindre dans les prochaines heures le Sporting Lisbonne de Zeno Debast.
Une offre de 3,5 millions + bonus
Les champions du Portugal et le KV Malines auraient conclu un accord pour une somme de 3,5 millions d'euros plus bonus pour celui qui compte 20 sélections avec les U17 du Maroc. La course à Moncef Zekri reste cependant ouverte tant que l'accord n'est pas finalisé entre les clubs et le joueur. Toujours est-il que les discussions sont en bonne voie et que le deal ne devrait a priori pas échouer.
Formé au White Star, Moncef Zekri a poursuivi sa formation du côté d'OHL et Saint-Trond avant de débarquer derrière les casernes en 2023. Il a d'abord évolué avec les U18 du "KaVé" puis le Jong KVM avant d'être intégré au noyau de l'équipe première lors de la saison écoulée.
Des débuts pros en mai 2025
Il avait cependant déjà goûté aux joies de la Pro League en disputant trois duels d'Europe Play-offs en mai. Son premier match était justement contre le Standard le 10 mai 2025, avec un quart d'heure de jeu, avant d'être titularisé contre Charleroi et Dender.
La saison passé, Zekri avait joué 17 matchs de championnat. Suffisant pour taper dans l'oeil d'un grand club du Portugal. Zekri l'histoire.
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