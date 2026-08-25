C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Moncef Zekri ne figurait pas dans le groupe du KV Malines pour la réception du Standard. Une absence qui s'explique par un transfert en cours de finalisation.

C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros

Moncef Zekri quitte le KV Malines pour poursuivre sa carrière au Sporting Portugal. Le club lisboète a annoncé ce mardi soir l'arrivée du latéral gauche belgo-marocain de 17 ans, recruté pour 3,5 millions d'euros plus bonus. Il va découvrir le football portugais aux côtés de Zeno Debast.

Son départ se préparait depuis plusieurs jours et Zekri avait rejoint Lisbonne pour finaliser son transfert. Le Sporting mise sur l'un des jeunes talents passés par la Pro League. Le défenseur quitte déjà la Belgique et s'engage pour quatre saisons avec le club portugais.

Nicolas Baccus

Un joueur de Malines va rejoindre Zeno Debast au Sporting

Moncef Zekri va bel et bien signer au Sporting Portugal. Le joueur a atterri à l'aéroport de Lisbonne hier. Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri confirme que le joueur est aujourd'hui à l'Estádio José Alvalade. Il va parapher un contrat de quatre ans. L'annonce officielle de sa signature au Sporting devrait avoir lieu prochainement.

Le jeune talent belgo-marocain de 17 ans va quitter son club formateur, le KV Malines, et ainsi franchir un cap dans sa carrière. Il a disputé son dernier match avec les Malinois lors de la première journée de championnat face à La Gantoise (défaite 2-0).

Moncef Zekri ne figurait pas dans le groupe du KV Malines pour la réception du Standard. Une absence qui s'explique par un transfert en cours de finalisation.

Titulaire contre La Gantoise à l'occasion de la première journée de Jupiler Pro League, Moncef Zekri manquait à l'appel dans le groupe convoqué par Fred Vanderbiest en vue de la réception du Standard ce dimanche après-midi.

On en sait désormais un peu plus sur les raisons de cette absence puisque le latéral gauche belgo-marocain est proche de quitter les Casernes malinoises et pourrait rejoindre dans les prochaines heures le Sporting Lisbonne de Zeno Debast.

Une offre de 3,5 millions + bonus

Les champions du Portugal et le KV Malines auraient conclu un accord pour une somme de 3,5 millions d'euros plus bonus pour celui qui compte 20 sélections avec les U17 du Maroc. La course à Moncef Zekri reste cependant ouverte tant que l'accord n'est pas finalisé entre les clubs et le joueur. Toujours est-il que les discussions sont en bonne voie et que le deal ne devrait a priori pas échouer.

Formé au White Star, Moncef Zekri a poursuivi sa formation du côté d'OHL et Saint-Trond avant de débarquer derrière les casernes en 2023. Il a d'abord évolué avec les U18 du "KaVé" puis le Jong KVM avant d'être intégré au noyau de l'équipe première lors de la saison écoulée.

Des débuts pros en mai 2025

Il avait cependant déjà goûté aux joies de la Pro League en disputant trois duels d'Europe Play-offs en mai. Son premier match était justement contre le Standard le 10 mai 2025, avec un quart d'heure de jeu, avant d'être titularisé contre Charleroi et Dender.

La saison passé, Zekri avait joué 17 matchs de championnat. Suffisant pour taper dans l'oeil d'un grand club du Portugal. Zekri l'histoire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Moncef Zekri

Plus de news

Lyon ou l'AS Roma ? Malick Fofana aurait fait son choix

Lyon ou l'AS Roma ? Malick Fofana aurait fait son choix

23:33
Aucun Diable Rouge, mais un ancien du Club de Bruges : voici le onze de l'année en Premier League

Aucun Diable Rouge, mais un ancien du Club de Bruges : voici le onze de l'année en Premier League

23:30
OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

22:57
1
Incroyable : fondé en 2017, ce club va jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire

Incroyable : fondé en 2017, ce club va jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire

22:33
Un concurrent de moins pour Mika Godts ? Un gros départ se prépare au PSG

Un concurrent de moins pour Mika Godts ? Un gros départ se prépare au PSG

22:00
OFFICIEL : le RWDM Brussels recrute un défenseur formé à Marseille

OFFICIEL : le RWDM Brussels recrute un défenseur formé à Marseille

21:35
Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais

Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais

20:30
1
Un talent de plus quitte la Pro League : un club néerlandais le rapatrie

Un talent de plus quitte la Pro League : un club néerlandais le rapatrie

20:00
Gustaf Nilsson quittera-t-il le Club de Bruges cet été ? Le point sur sa situation

Gustaf Nilsson quittera-t-il le Club de Bruges cet été ? Le point sur sa situation

19:30
Libre après son départ d'Anderlecht, Mats Rits pourrait rebondir dans un club de Challenger Pro League

Libre après son départ d'Anderlecht, Mats Rits pourrait rebondir dans un club de Challenger Pro League

19:00
"Je veux faire encore mieux cette saison" : Jérémy Doku est ambitieux pour le nouvel exercice

"Je veux faire encore mieux cette saison" : Jérémy Doku est ambitieux pour le nouvel exercice

18:30
"Le problème aurait dû être résolu en direct" : Leekens réagit aux critiques de Doku sur les choix de Garcia

"Le problème aurait dû être résolu en direct" : Leekens réagit aux critiques de Doku sur les choix de Garcia

17:30
Une nouvelle ère débute à Manchester City, Jérémy Doku est déjà conquis

Une nouvelle ère débute à Manchester City, Jérémy Doku est déjà conquis

17:00
Dodi Lukebakio en route vers un nouveau défi à l'étranger ? Il pourrait rejoindre un autre Diable Rouge

Dodi Lukebakio en route vers un nouveau défi à l'étranger ? Il pourrait rejoindre un autre Diable Rouge

16:45
Aston Villa avance dans le dossier Joel Ordóñez : un nouveau montant évoqué

Aston Villa avance dans le dossier Joel Ordóñez : un nouveau montant évoqué

16:25
Live mercato (25/08) : Santiago García a donné son feu vert à Anderlecht, Bodart proche de la Belgique, Saliba quitte Anderlecht

Live mercato (25/08) : Santiago García a donné son feu vert à Anderlecht, Bodart proche de la Belgique, Saliba quitte Anderlecht

15:27
Pourquoi cette semaine sera déjà décisive pour le football belge

Pourquoi cette semaine sera déjà décisive pour le football belge

16:00
Moment décisif dans le dossier de Malick Fofana à la Roma : le club italien va trancher en interne

Moment décisif dans le dossier de Malick Fofana à la Roma : le club italien va trancher en interne

14:59
1
L’Union Saint-Gilloise investit massivement dans son académie : "Nous voulons franchir une nouvelle étape"

L’Union Saint-Gilloise investit massivement dans son académie : "Nous voulons franchir une nouvelle étape"

14:05
"Ça change beaucoup un homme" : Jérémy Doku se confie sur sa nouvelle vie de papa

"Ça change beaucoup un homme" : Jérémy Doku se confie sur sa nouvelle vie de papa

14:30
Newcastle va soumettre une ultime offre pour Matías Fernández-Pardo

Newcastle va soumettre une ultime offre pour Matías Fernández-Pardo

13:48
César Huerta va bien quitter le Sporting d'Anderlecht : voici tous les détails

César Huerta va bien quitter le Sporting d'Anderlecht : voici tous les détails

12:00
Hyllarion Goore : des millions, mais de gros problèmes pour La Gantoise ?

Hyllarion Goore : des millions, mais de gros problèmes pour La Gantoise ?

12:40
🎥 65 bonnes minutes, un tacle qui aurait pu valoir rouge : que retenir de la titularisation de Roméo Lavia ?

🎥 65 bonnes minutes, un tacle qui aurait pu valoir rouge : que retenir de la titularisation de Roméo Lavia ?

11:30
Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson

Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson

10:30
Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français

Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français

10:00
1
International belge U18 parti en Italie, Jeremy Mbambi va signer en Jupiler Pro League

International belge U18 parti en Italie, Jeremy Mbambi va signer en Jupiler Pro League

08:30
Sans jouer, Mike Penders a réalisé la belle opération à Chelsea, contre qui Timothy Castagne a été décisif

Sans jouer, Mike Penders a réalisé la belle opération à Chelsea, contre qui Timothy Castagne a été décisif

09:00
La RAAL n'est pas seule : un autre club de Pro League fait d'Arnaud Bodart sa priorité

La RAAL n'est pas seule : un autre club de Pro League fait d'Arnaud Bodart sa priorité

07:20
Les supporters d'Anderlecht devront attendre un peu avant de faire connaissance avec leur nouvel attaquant

Les supporters d'Anderlecht devront attendre un peu avant de faire connaissance avec leur nouvel attaquant

07:00
Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jérémy Doku : voici les meilleurs joueurs belges sur FC 27

Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jérémy Doku : voici les meilleurs joueurs belges sur FC 27

06:00
Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions

Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions

24/08
2
OFFICIEL : le Standard se sépare (encore) d'un flop, prêté avec option d'achat

OFFICIEL : le Standard se sépare (encore) d'un flop, prêté avec option d'achat

24/08
Roméo Lavia n'a pas disputé 90 minutes mais aide Chelsea à prendre trois bons points

Roméo Lavia n'a pas disputé 90 minutes mais aide Chelsea à prendre trois bons points

24/08
Malgré la victoire dans le derby brugeois, Joaquin Seys reste lucide : "Certainement pas notre meilleur match"

Malgré la victoire dans le derby brugeois, Joaquin Seys reste lucide : "Certainement pas notre meilleur match"

24/08
Un ancien talent d'Anderlecht va faire son retour en Jupiler Pro League

Un ancien talent d'Anderlecht va faire son retour en Jupiler Pro League

24/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais Pogi Pogi a propos de Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions JoBg JoBg a propos de C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany lui avait passé un savon : un jeune talent du Bayern va signer au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de Voici où l'Union Saint-Gilloise jouera ses matchs à domicile de la phase de ligue de l'Europa League Sead08 Sead08 a propos de 🎥 La phase polémique du week-end pour sauver le Club : "J'ai tout de suite su que le VAR allait s'en mêler" QuickPick QuickPick a propos de "Parfois, ça a pété" : la méthode de Mario Kohnen pour faire revivre Charleroi QuickPick QuickPick a propos de 🎥 Une compil d'erreurs après trois matchs : un ancien Anderlechtois vit un cauchemar dans son nouveau club Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved