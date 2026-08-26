Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

Thomas Kaminski n'a pas repris la saison dans le but de Charlton, dont il défendait le but la saison dernière. Le gardien belge va quitter l'Angleterre et s'engager à l'APOEL Nicosie.

Selon nos informations, le transfert est quasiment finalisé. Kaminski est encore sous contrat avec Charlton jusqu’en juin 2028, mais il opte déjà pour un nouveau défi après une seule saison en Championship. L’été dernier, il avait rejoint Charlton et a depuis disputé 37 rencontres. Mais il n'était pas de la partie lors des deux premiers matchs de la saison.

Kaminski connaît déjà bien Chypre. Plus tôt dans sa carrière, il avait défendu les buts de l’Anorthosis. Avec l’APOEL Nicosie, il s’apprête donc à vivre un deuxième passage sur l’île. Un contrat de trois ans l'y attend.

Kaminski et Laifis bientôt coéquipiers à Chypre

Après la Belgique (où on l'a connu à Anderlecht, Louvain, au Beerschot, à La Gantoise et Courtrai), le Danemark (FC Copenhague), l’Angleterre (Blackburn, Luton, Charlton) et un premier passage à Chypre, il continue donc son petit tour d'Europe en ballon.

Il aura devant lui un certain Konstantinos Laifis pour le protéger. L'ancien défenseur du Standard a rejoint l'APOEL il y a deux ans et en est toujours le fier capitaine.