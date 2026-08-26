La première à domicile de Mark Van Bommel se fera à guichets fermés !

L'enthousiasme autour de l'équipe nationale ne faiblit pas - mais au vu de la qualité de la prochaine affiche au Stade Roi Baudouin, ce n'est pas étonnant. Belgique-France, premier match à domicile de la campagne de Ligue des Nations, est en effet soldout !

Mark Van Bommel découvrira "son" public dans les meilleures conditions possible : l'Union Belge de football vient d'annoncer que le Stade Roi Baudouin était sold-out pour le match entre la Belgique et la France, prévu le 28 septembre prochain.

Il s'agira du deuxième match des Diables Rouges dans cette nouvelle campagne de Nations League. Van Bommel dirigera en effet son premier match à la tête de la sélection nationale en Italie, le 25 septembre (à Rome).

Le parcours très satisfaisant des Diables lors de la Coupe du Monde 2026, qui les a vus atteindre les quarts de finale après des débuts décevants, a donc permis à l'enthousiasme de persister. Et ce, malgré la colère d'une bonne partie du public suite au départ de Rudi Garcia dans la foulée du Mondial.

Mark Van Bommel et Zinedine Zidane pour leur deuxième

Pour Mark Van Bommel, ce sera donc une première à domicile ; pour Zinedine Zidane, ce sera une première à l'extérieur. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France a succédé à Didier Deschamps dans la foulée de la Coupe du Monde 2026. Il aura dirigé son premier match au Stade de France quelques jours plus tôt contre la Turquie.

Les prochains matchs au programme seront le 2 octobre face à la Turquie à domicile (cette fois à Sclessin), puis le 5 octobre au Stade de France. La campagne de Ligue des Nations se terminera par un déplacement en Turquie (Izmir) le 12 novembre, puis la réception de l'Italie le 15 novembre.



