🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Barcelone! 3046

Jesse Bisiwu est en forme pour sa première présaison sous les couleurs du FC Barcelone. Hier soir, il était à l'oeuvre avec la réserve et a fait preuve d'une certaine facilité balle au pied. Avec un but à la clé et quelques cassages de rein.

Absent de la feuille de match de l'équipe première, victorieuse 0-5 à Elche, car il ne disposait pas encore de l'autorisation administrative nécessaire pour pouvoir jouer, Jesse Bisiwu a pris du temps de jeu avec la réserve du Barça hier soir.

Un nouveau récital

Les Catalans jouaient un match amical contre le Reus FC Reddis, l'équipe de quatrième division tout juste rejointe par l'ancien Ostendais Vincent Koziello. Bisiwu s'est tout simplement montré intenable.

L'ancienne pépite de l'académie du Club de Bruges a ouvert le score à l'issue d'un petit numéro dans un angle fermé ; tant les deux défenseurs que le gardien n'ont pu que constater les dégâts après son premier râteau.

L'une des attractions de l'été

Outre son but, Bisiwu a également fait joujou avec l'équipe adverse lors de quelques séances de dribbles qui ont tout simplement laissé sur place ses adversaires directs. Avec un deuxième but de haute voltige presque à la clé.

La réserve catalane s'est finalement imposée 2-1, avec Bisiwu comme grand monsieur de la rencontre. La Liga peut trembler.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FC Barcelone
Jesse Bisiwu

Plus de news

Live mercato (27/08) : nouveau transfert à Bruges, un attaquant va quitter Gand

Live mercato (27/08) : nouveau transfert à Bruges, un attaquant va quitter Gand

10:30
C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

10:15
Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

09:45
Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

09:00
Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

08:15
Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

07:45
Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

07:20
Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

07:00
🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

23:09
"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

22:40
"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

22:20
Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

22:01
Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

21:30
Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

21:00
Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard Analyse

Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard

20:40
Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

20:20
César Huerta en guest star au Mexique : "Anderlecht m'a fermé les portes, on ne comptait plus sur moi"

César Huerta en guest star au Mexique : "Anderlecht m'a fermé les portes, on ne comptait plus sur moi"

20:00
"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

19:30
Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

19:00
Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025 Analyse

Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025

18:30
Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

18:01
Le mercato est loin d'être terminé au KRC Genk : voici ce qui pourrait encore bouger

Le mercato est loin d'être terminé au KRC Genk : voici ce qui pourrait encore bouger

17:30
"C’est un privilège" : Jérémy Doku ne cache pas sa fierté

"C’est un privilège" : Jérémy Doku ne cache pas sa fierté

17:00
La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important

La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important

26/08
1
Live mercato (26/08) : Emiliano Martínez en route vers un transfert à Chelsea ? Une mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

Live mercato (26/08) : Emiliano Martínez en route vers un transfert à Chelsea ? Une mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

16:24
OFFICIEL : la RAAL se sépare de l’un des artisans de son retour dans l’élite du football belge

OFFICIEL : la RAAL se sépare de l’un des artisans de son retour dans l’élite du football belge

16:00
OFFICIEL : Vincent Kompany voit l'un de ses joueurs quitter le Bayern

OFFICIEL : Vincent Kompany voit l'un de ses joueurs quitter le Bayern

15:40
L'UEFA va lever sa menace de boycott de la Coupe du monde

L'UEFA va lever sa menace de boycott de la Coupe du monde

15:07
2
Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard Analyse

Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard

15:00
L'Olympic Charleroi veut apprendre de ses erreurs et se reconnecter à son public

L'Olympic Charleroi veut apprendre de ses erreurs et se reconnecter à son public

14:30
Le Standard discute avec un ancien de la maison pour remplacer Dennis Ayensa

Le Standard discute avec un ancien de la maison pour remplacer Dennis Ayensa

13:42
1
Nouvelles têtes, talents à suivre : c'est la reprise pour le SL16 FC, qui peut enfin regarder vers le haut Analyse

Nouvelles têtes, talents à suivre : c'est la reprise pour le SL16 FC, qui peut enfin regarder vers le haut

13:30
OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City

OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City

12:54
Le Club de Bruges cherche une solution pour l'un de ses jeunes talents en manque de temps de jeu

Le Club de Bruges cherche une solution pour l'un de ses jeunes talents en manque de temps de jeu

12:40
Le LOSC est en position de force : les Lillois restent fermes dans le dossier Matías Fernández-Pardo

Le LOSC est en position de force : les Lillois restent fermes dans le dossier Matías Fernández-Pardo

12:00
La première à domicile de Mark Van Bommel se fera à guichets fermés !

La première à domicile de Mark Van Bommel se fera à guichets fermés !

11:27

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 28/08 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 29/08 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 29/08 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie ! JoBg JoBg a propos de Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais Pogi Pogi a propos de Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions JoBg JoBg a propos de C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany lui avait passé un savon : un jeune talent du Bayern va signer au Club de Bruges Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved