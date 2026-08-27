🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone

Jesse Bisiwu est en forme pour sa première présaison sous les couleurs du FC Barcelone. Hier soir, il était à l'oeuvre avec la réserve et a fait preuve d'une certaine facilité balle au pied. Avec un but à la clé et quelques cassages de rein.

Absent de la feuille de match de l'équipe première, victorieuse 0-5 à Elche, car il ne disposait pas encore de l'autorisation administrative nécessaire pour pouvoir jouer, Jesse Bisiwu a pris du temps de jeu avec la réserve du Barça hier soir.

Un nouveau récital

Les Catalans jouaient un match amical contre le Reus FC Reddis, l'équipe de quatrième division tout juste rejointe par l'ancien Ostendais Vincent Koziello. Bisiwu s'est tout simplement montré intenable.

L'ancienne pépite de l'académie du Club de Bruges a ouvert le score à l'issue d'un petit numéro dans un angle fermé ; tant les deux défenseurs que le gardien n'ont pu que constater les dégâts après son premier râteau.

Jesse Bisiwu with a great finish for Barça Atlètic.



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L'une des attractions de l'été

Outre son but, Bisiwu a également fait joujou avec l'équipe adverse lors de quelques séances de dribbles qui ont tout simplement laissé sur place ses adversaires directs. Avec un deuxième but de haute voltige presque à la clé.





La réserve catalane s'est finalement imposée 2-1, avec Bisiwu comme grand monsieur de la rencontre. La Liga peut trembler.