Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL

En conférence de presse ce jeudi, Vincent Euvrard a fait le point sur les forces en présence, au Standard, deux jours avant le déplacement à Louvain dans le cadre de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Marco Ilaimaharitra, Mohamed El Hankouri et Dimitri Lavalée seront absents, Laurens Goemaere probablement aussi, même si ce dernier revient progressivement à un bon niveau physique après sa blessure du début de préparation.

Vincent Euvrard avait plusieurs nouvelles à communiquer, ce jeudi en conférence de presse, deux jours avant le déplacement du Standard à Louvain dans le cadre de la quatrième journée de Pro League.

Premièrement, le transfert de Dennis Ayensa vers la Turquie est encore loin d'être concrétisé, ce qui met en pause le dossier Andi Zeqiri. En outre, plusieurs joueurs que l'on n'a pas encore vus depuis le début de la saison seront encore absents pendant quelques semaines.

"Mohamed El Hankouri souffre d'une blessure musculaire et sera out pendant deux à trois semaines. Un temps semblable sera nécessaire à Marco Ilaimaharitra. De plus, Dimitri Lavalée a joué 90 minutes le lendemain de notre match contre la RAAL et est ressorti avec un petit souci au tendon d'Achille. Cela devrait aller dans quelques jours, mais il sera trop juste pour ce week-end."

Quelques semaines pour El Hankouri, quelques jours pour Lavalée, Goemaere revient bien

Quant à Laurens Goemaere, qui s'est blessé lors du premier match de préparation et qui n'est pas encore apparu sur une feuille de match. "Il est de mieux en mieux. Il a connu un faux départ avec cette blessure et ça a été plus compliqué dans le rythme, mais il commence à montrer des choses intéressantes. C'est désormais à lui de s'imposer dans la forte concurrence du milieu de terrain."

Il ne sera cependant pas disponible pour le déplacement à Louvain de ce samedi 29 août, qui aura lieu deux petits jours avant le premier anniversaire du premier match de Vincent Euvrard sur le banc des Rouches, le 31 août 2025 à... Louvain.





"Je pense cette semaine au fait que ça fait un an, mais je me concentre surtout sur le futur et sur la préparation de ce match. Si j'ai évolué comme entraîneur en un an ? Je l'espère, je reste un jeune entraîneur même si c'est déjà ma 14e saison dans ce domaine et j'espère toujours évoluer."

"Je n'aime pas parler de moi, mais je pense que quand on voit mon équipe d'il y a un an et ce match à OHL joué après trois petites séances d'entraînement et mon équipe aujourd'hui, on voit des différences", a déclaré le T1 des Rouches.