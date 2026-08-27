Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2552

En conférence de presse ce jeudi, Vincent Euvrard a fait le point sur les forces en présence, au Standard, deux jours avant le déplacement à Louvain dans le cadre de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Marco Ilaimaharitra, Mohamed El Hankouri et Dimitri Lavalée seront absents, Laurens Goemaere probablement aussi, même si ce dernier revient progressivement à un bon niveau physique après sa blessure du début de préparation.

Vincent Euvrard avait plusieurs nouvelles à communiquer, ce jeudi en conférence de presse, deux jours avant le déplacement du Standard à Louvain dans le cadre de la quatrième journée de Pro League.

Premièrement, le transfert de Dennis Ayensa vers la Turquie est encore loin d'être concrétisé, ce qui met en pause le dossier Andi Zeqiri. En outre, plusieurs joueurs que l'on n'a pas encore vus depuis le début de la saison seront encore absents pendant quelques semaines.

"Mohamed El Hankouri souffre d'une blessure musculaire et sera out pendant deux à trois semaines. Un temps semblable sera nécessaire à Marco Ilaimaharitra. De plus, Dimitri Lavalée a joué 90 minutes le lendemain de notre match contre la RAAL et est ressorti avec un petit souci au tendon d'Achille. Cela devrait aller dans quelques jours, mais il sera trop juste pour ce week-end."

Quelques semaines pour El Hankouri, quelques jours pour Lavalée, Goemaere revient bien

Quant à Laurens Goemaere, qui s'est blessé lors du premier match de préparation et qui n'est pas encore apparu sur une feuille de match. "Il est de mieux en mieux. Il a connu un faux départ avec cette blessure et ça a été plus compliqué dans le rythme, mais il commence à montrer des choses intéressantes. C'est désormais à lui de s'imposer dans la forte concurrence du milieu de terrain."

Il ne sera cependant pas disponible pour le déplacement à Louvain de ce samedi 29 août, qui aura lieu deux petits jours avant le premier anniversaire du premier match de Vincent Euvrard sur le banc des Rouches, le 31 août 2025 à... Louvain.

"Je pense cette semaine au fait que ça fait un an, mais je me concentre surtout sur le futur et sur la préparation de ce match. Si j'ai évolué comme entraîneur en un an ? Je l'espère, je reste un jeune entraîneur même si c'est déjà ma 14e saison dans ce domaine et j'espère toujours évoluer."

"Je n'aime pas parler de moi, mais je pense que quand on voit mon équipe d'il y a un an et ce match à OHL joué après trois petites séances d'entraînement et mon équipe aujourd'hui, on voit des différences", a déclaré le T1 des Rouches.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Mohamed El Hankouri
Marco Ilaimaharitra
Dimitri Lavalée

Plus de news

Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club" Interview

Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club"

18:00
Gros retournement de situation dans les dossiers Ayensa et Zeqiri au Standard ! "On n'est pas sûrs du tout" Interview

Gros retournement de situation dans les dossiers Ayensa et Zeqiri au Standard ! "On n'est pas sûrs du tout"

14:24
OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

17:20
Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

17:30
Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

16:41
Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

16:40
Matias Fernandez-Pardo écarté du groupe du LOSC jusqu'à la fin du mercato estival

Matias Fernandez-Pardo écarté du groupe du LOSC jusqu'à la fin du mercato estival

16:00
Un international belge U19 en route vers la Juventus

Un international belge U19 en route vers la Juventus

14:40
Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

14:00
Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

13:30
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot

13:00
Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

12:30
Né à Recht, formé à Mönchengladbach, il va signer en Jupiler Pro League

Né à Recht, formé à Mönchengladbach, il va signer en Jupiler Pro League

11:40
OFFICIEL : Mats Rits rebondit dans un club de Challenger Pro League

OFFICIEL : Mats Rits rebondit dans un club de Challenger Pro League

11:57
Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."

Romelu Lukaku confirme le grand rêve de son après-carrière : "Quand je vois Vincent Kompany..."

11:00
C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

10:15
Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

Passé près de la catastrophe, Wouter Vrancken respire... et retrouvera peut-être la Belgique

09:45
Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

07:20
Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

08:15
Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

Loïs Openda malchanceux, Romelu Lukaku heureux : "Physiquement, je me sens beaucoup plus fort"

09:00
Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges

07:00
1
Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ

07:45
Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard Analyse

Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard

20:40
🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone

🎥 Un but et une action d'extraterrestre : Jesse Bisiwu fait encore parler de lui à Barcelone

06:30
"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

"C’est un rêve depuis que je suis enfant" : de la Pro League à la Ligue des champions à seulement 17 ans

22:20
🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

🎥 Lyon éliminé de la Ligue des Champions malgré un bijou de Malick Fofana, un ancien du Standard buteur

23:09
"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

"Il y a clairement une opportunité pour lui et pour le club" : le départ de Nicolas Raskin se précise !

22:40
Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

Le RWDM revit, Mons cale, panne d'électricité à Charleroi : les résumés de la reprise de D1 FFA

22:01
Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

21:30
Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025 Analyse

Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025

18:30
Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

21:00
Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

19:00
César Huerta en guest star au Mexique : "Anderlecht m'a fermé les portes, on ne comptait plus sur moi"

César Huerta en guest star au Mexique : "Anderlecht m'a fermé les portes, on ne comptait plus sur moi"

20:00
Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

20:20
Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard Analyse

Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard

26/08
"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 28/08 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 29/08 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 29/08 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie ! JoBg JoBg a propos de Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais Pogi Pogi a propos de Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions JoBg JoBg a propos de C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved