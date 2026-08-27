Gros retournement de situation dans les dossiers Ayensa et Zeqiri au Standard ! "On n'est pas sûrs du tout"

Retournement de situation au Standard. Alors que les dossiers Dennis Ayensa et Andi Zeqiri semblaient en très bonne voie, le transfert de l'international iranien serait en réalité loin d'être bouclé, selon les dires de Vincent Euvrard. Les deux clubs ne seraient pas encore tombés d'accord et la possibilité que le transfert capote existe. Une possibilité qui met en pause les négociations avec Andi Zeqiri.

Va-t-on assister à un retournement de situation dans le dossier Dennis Ayensa ? Ce n'est pas encore une certitude, mais son départ du Standard est également loin d'en être une, si l'on en croit les propos de Vincent Euvrard ce jeudi, en conférence de presse.

"Si ce sera le même noyau que la saison dernière ? Peut-être, ou pas tout à fait quand même. Mais on n'est pas sûrs du tout que le départ d'Ayensa va se concrétiser. Mais il a voyagé jusque-là (en Turquie, ndlr.) et a raté quelques séances, donc il faudrait voir sa situation malgré tout."

Il faudrait alors, le cas échéant, voir aussi l'état mental de l'international iranien, qui cherche à quitter le Standard depuis quelque temps. La remise en question de son transfert n'est pas due à sa visite médicale programmée, mais bien aux discussions entre les deux clubs.

Le transfert de Dennis Ayensa n'est "pas sûr du tout"

"Quand on envisage un autre projet et une amélioration sur le plan financier, je comprendrais que ça soit une déception pour lui. Ça n'en serait pas une pour moi, ce serait un plaisir, car je sais très bien ce qu'il nous a déjà apporté et ce qu'il pourrait encore nous apporter", a déclaré Vincent Euvrard.

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Les prochaines heures seront décisives. Pendant ce temps, le dossier Andi Zeqiri temporise. "Je sais qu'il y a des choses qui circulent dans la presse. Mais Marc (Wilmots) l'a encore dit la semaine dernière à la télévision avant le match contre la RAAL. Si personne ne part, le noyau est terminé. Restons sur ça", a conclu le T1 des Rouches.