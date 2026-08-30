Des photos d'ados sous la douche : un recruteur de la RAAL visé par une instruction judiciaire

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Des photos d'ados sous la douche : un recruteur de la RAAL visé par une instruction judiciaire
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L'homme a été écarté de ses fonctions. Les faits dénoncés auraient débuté alors que la victime était âgée de 15 ans.

Un responsable du recrutement des jeunes de la RAAL La Louvière a été écarté de ses fonctions après le dépôt d’une plainte concernant des faits présumés d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’un jeune joueur. Une instruction judiciaire a été ouverte par le parquet de Mons, a confirmé Me Fabian Lauvaux, l’avocat de la famille, à l’agence Belga.

Une victime de 15 ans

Les faits dénoncés auraient débuté alors que la victime était âgée de 15 ans. Selon les éléments rapportés par RTL info, le recruteur aurait développé au fil des années une relation de proximité particulière avec l’adolescent. Celui-ci aurait notamment été hébergé plusieurs jours par semaine au domicile du responsable, dans des conditions comparables à celles d’un internat.

C’est dans ce cadre que des faits à caractère sexuel auraient été commis, selon une source interne citée par RTL info. Le recruteur est également soupçonné d’avoir photographié le jeune joueur sous la douche. D’autres adolescents auraient eux aussi été photographiés dans des circonstances similaires lors d’un stage.

La RAAL confirme l'existence d'un dossier interne

La victime aurait finalement pris ses distances avec le recruteur en janvier 2026, avant de déposer plainte trois mois plus tard. Cette démarche a conduit à l’ouverture d’une instruction judiciaire.

Contactée à ce sujet, la RAAL La Louvière a confirmé l’existence d’un dossier interne. Le club indique avoir mis un terme à sa collaboration avec le recruteur après avoir été informé du dépôt de plainte.

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À ce stade, les faits font l’objet d’une enquête judiciaire et les accusations formulées à l’encontre du recruteur restent présumées.

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