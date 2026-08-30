Diego Moreira à peine parti : un belge du Club de Bruges dans le viseur de Strasbourg

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Diego Moreira à peine parti : un belge du Club de Bruges dans le viseur de Strasbourg
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Désormais orphelin de Diego Moreira et de Mike Penders, le Racing Club de Strasbourg veut garder une touche belge dans son effectif. Et il pourrait trouver celle-ci du côté du Club de Bruges où le profil de Romeo Vermant semble le séduire.

Le Racing Club de Strasbourg a décidé de passer à l’offensive pour Romeo Vermant. Le club alsacien aurait formulé une offre de 15 millions d’euros au Club de Bruges pour s’attacher les services du jeune attaquant belge. Une proposition conséquente, mais jugée insuffisante par les dirigeants brugeois, qui ne sont pas dans l'urgence financière après un mercato sortant conséquent.  Ils ont décidé de la décliner.

Strasbourg cherche activement à renforcer son secteur offensif et aurait fait de Vermant l’une de ses pistes prioritaires pour compenser les départs attendus à la pointe de l’attaque. Le joueur de 22 ans correspond parfaitement au profil recherché par le club détenu par BlueCo : jeune, expérimenté au plus haut d'un championnat moins coté et doté d’une belle marge de progression.

Tresoldi a aussi été envisagé

L’intérêt du Racing n’est cependant pas nouveau. Le RCSA - à ne pas confondre avec l'acronyme du le rival anderlechtois - suivrait déjà Romeo Vermant depuis plusieurs mois et aurait également étudié la piste menant à son coéquipier Nicolò Tresoldi, qui est beaucoup plus chère. Vermant apparaît ainsi comme l’une des options envisagées pour renouveler l’attaque alsacienne.

Une offre de 15 millions

Le Club Bruges n’a cependant pas été convaincu par l’offre de 15 millions d’euros. Selon les informations rapportées dimanche, notamment par Sacha Tavolieri, le club belge a purement et simplement refusé la proposition.

Cette décision s’explique notamment par la situation contractuelle de Vermant, lié aux "Blauw en Zwart" jusqu’en 2028, mais aussi par la valeur sportive que les Brugeois accordent à leur attaquant. La saison dernière, il a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues, pour 12 buts, dont 4 en Ligue des champions.

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Un avenir en pointillés

Le dossier pourrait néanmoins rester ouvert jusqu’à la clôture du mercato. Romeo Vermant bénéficie actuellement d’un temps de jeu limité derrière Nicolò Tresoldi, ce qui pourrait alimenter les interrogations sur son avenir. Le joueur souhaite avant tout jouer régulièrement afin de poursuivre sa progression. Mais on le sait, Nicolò Tresoldi est courtisé et le Club ne veut pas risquer de perdre ses deux fers de lance offensive à quelques heures d'intervalle, sans certitude de les remplacer à temps.

Strasbourg devra donc probablement revoir sa proposition s’il souhaite convaincre le Club de Bruges. Avec une première offre déjà fixée à 15 millions d’euros, le Racing a en tout cas clairement affiché ses ambitions. Reste à savoir jusqu’où le club alsacien est prêt à faire monter les enchère pour que Romeo Vermant poursuive sa carrière en Alsace.

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