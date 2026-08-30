Un (ancien) taulier de Genk proche d’un retour en Espagne chez un finaliste de Coupe d'Europe ?

Mujaid Sadick pourrait bien quitter Genk dans les dernières heures du mercato. Le défenseur central de 26 ans est en discussions avec le Rayo Vallecano, qui souhaite rapatrier en Espagne un joueur qui s'est affirmé en Jupiler Pro League et possède désormais une solide expérience.

Arrivé à Genk en 2021 en provenance du Deportivo La Corogne, Mujaid Sadick s’est progressivement imposé comme un élément important de l'axe central défensif limbourgeois. Le Racing avait d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en juin 2028, convaincu de ses qualités et de sa capacité à combiner puissance, vitesse et intelligence de jeu.

La situation a toutefois évolué durant l’été. Alors qu’il avait encore été régulièrement utilisé la saison dernière, avec 36 apparitions en championnat et deux buts, Mujaid Sadick a été placé sur une voie de garage à Genk depuis l'arrivée de Jess Thorup sur le banc. Une solution est donc recherchée pour permettre aux deux parties de tourner la page et que la séparation se déroule dans les meilleures conditions.

Un finaliste de Conference League à l'affût

C’est finalement le Rayo Vallecano qui pourrait offrir cette jolie porte de sortie au défenseur. Selon les dernières informations, notamment celles exclusives du journaliste de Marca Matteo Morato, le club madrilène serait proche de finaliser son arrivée. L’opération pourrait représenter un montant avoisinant les cinq millions d’euros, soit une somme correspondant à sa valeur marchande actuelle estimée sur Transfermarkt.

Pour Mujaid Sadick, ce transfert constituerait surtout un retour aux sources. Né à Logroño, il possède les nationalités espagnole et nigériane et a été international espagnol chez les jeunes. Il avait découvert le monde professionnel avec le Deportivo La Corogne avant de prendre la direction de la Belgique. Un club historique du football espagnol qu'il retrouverait en Liga puisqu'après des années de galère et une descente jusqu'en D3, le Depor a retrouvé l'élite espagnole depuis cette saison.

Retour dans son pays natal

Le Rayo Vallecano, qui a déjà renforcé sa défense avec l’arrivée de Marash Kumbulla, prêté par la Roma, cherche encore à compléter son effectif.





Si l’opération se confirme, Mujaid Sadick retrouvera donc la Liga après cinq années passées à Genk, où il aura porté la vareuse bleue à 166 reprises pour 5 roses plantées. Au sein du club de Vallecas, quartier populaire de Madrid, il aura l’ambition de relancer sa carrière dans son pays natal.