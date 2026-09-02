Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 !

C'est un très joli coup que vient de réaliser le Sporting d'Anderlecht. Les Mauves s'attachent les services d'Andrew Omobamidele, titulaire à Strasbourg, en prêt. Le défenseur central, international irlandais, est évalué à 8 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.

Le Sporting d'Anderlecht a pris tout le monde de court, ce mercredi soir. Alors que c'est surtout l'entrejeu qui était en chantier dans ces dernières heures de mercato estival, le club bruxellois vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau défenseur central.

Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'Andrew Omobamidele, titulaire sous les couleurs de Strasbourg lors des deux premières journées de Ligue 1 et même capitaine contre Lens lors du deuxième match !

Le joueur de 24 ans, international irlandais à 10 reprises, arrive en prêt jusqu'à la fin de la saison. "Andrew a disputé 54 rencontres officielles avec le RC Strasbourg Alsace, aussi bien en championnat de France que sur la scène européenne", écrit le RSCA dans son communiqué.

Joli coup d'Anderlecht avec l'arrivée d'Andrew Omobamidele

"Auparavant, le défenseur central a évolué en Angleterre sous les couleurs de Norwich City et de Nottingham Forest, où il a également acquis de l’expérience en Premier League."

Un solide profil, donc, pour renforcer l'arrière-garde des Mauves. Du côté des supporters et suiveurs de Strasbourg, c'est la stupeur. Personne ne s'attendait à un départ d'Andrew Omobamidele il y a encore quelques heures.



