Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ?

La direction du Sporting d'Anderlecht, via Antoine Sibierski, s'active sérieusement pour renforcer le milieu de terrain dans ces dernières heures du mercato. Après l'officialisation de Romeo Amane et la visite médicale d'Ilias Koutsoupias programmée ce mercredi soir, Thelo Aasgaard pourrait également signer au Lotto Park dans les prochaines heures. Une indemnité de 6 millions d'euros est évoquée.

Le début de saison a posé un constat clair au Sporting d'Anderlecht : après les départs de Nathan De Cat et Nathan Saliba, le milieu de terrain des Mauves doit impérativement être renforcé avant la fin du mercato estival, qui se termine dans à peine plus de 24 heures en Belgique.

Le club bruxellois en est conscient, et se serait activé en ce sens dans le courant des dernières heures. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, Anderlecht tenterait d'attirer Thelo Aasgaard, milieu offensif norvégien de 24 ans, international à neuf reprises (six buts, dont quatre lors d'une victoire 11-1 contre la Moldavie) qui évolue aux Glasgow Rangers depuis l'été dernier et son arrivée en provenance de Luton Town contre un peu moins de 4 M€.

Pas toujours titulaire mais souvent remplaçant la saison dernière, Thelo Aasgaard sort tout de même d'un exercice à 48 apparitions en match officiel, pour 2.500 minutes de temps de jeu au total. Son bilan statistique est plutôt bon : huit buts et cinq passes décisives. Après avoir débuté cette nouvelle saison dans un rôle similaire, le Norvégien pourrait venir en Belgique pour y être titulaire. La presse écossaise assure toutefois qu'il faudra 6 millions d'euros pour convaincre les Rangers, ce qui n'est pas rien.

Trois milieux de terrain arrivent au Sporting d'Anderlecht !

Ce n'est pas tout, puisque le Sporting d'Anderlecht vient déjà d'annoncer l'arrivée d'un autre milieu de terrain, Romeo Amane, ce mercredi. L'Ivoirien arrive du Rapid Vienne contre 6,5 M€ et devrait aussi être rejoint par Ilias Koutsoupias, qui passe ses examens médicaux en ce moment même pour finaliser son arrivée en provenance de Frosinone contre un peu moins d'un million d'euros.

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Un tout nouvel entrejeu devrait donc être offert à Vitor Bruno après le récent 3/9 en Jupiler Pro League et alors que la piste Santi Garcia, pourtant bien partie il y a quelques semaines, est finalement tombée à l'eau. Restera à l'entraîneur portugais d'en faire bon usage, lui qui s'était présenté devant le kop anderlechtois après la défaite 3-0 dans le derby à l'Union pour assumer ses responsabilités.