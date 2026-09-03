Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga

José Mourinho estime que gagner en Allemagne est bien plus simple qu'en Espagne. Une déclaration qui fait forcément écho aux critiques adressées par Vincent Kompany au Portugais quelques mois plus tôt.

José Mourinho n'a cité ni Vincent Kompany ni le Bayern Munich. Pourtant, sa dernière sortie risque de faire parler du côté de la Bavière. Interrogé sur le niveau actuel de la Liga par rapport à celui qu'il avait connu quinze ans plus tôt au Real Madrid, le Portugais a élargi le sujet. L'Allemagne et la France en ont pris pour leur grade.

Mourinho considère que le championnat espagnol impose une pression permanente aux équipes qui jouent le titre. Selon lui, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid n'ont pas beaucoup de marge. Derrière eux, le Betis, Villarreal ou les clubs basques peuvent faire perdre de précieux points aux favoris. Une situation qu'il juge très différente de celle rencontrée dans certains autres grands championnats européens.

La Liga est un championnat relevé"

"La Liga est un championnat relevé. L'Atlético Madrid rivalisera avec Barcelone et le Real Madrid pour le titre cette saison. Le Betis et Villarreal sont de la partie. Les clubs basques sont difficiles à jouer. Le Real Madrid doit gagner chaque week-end car perdre des points pourrait nous coûter le titre en fin de saison. En France et en Allemagne, deux clubs ne subissent aucune pression. Ils savent qu'ils peuvent se permettre de perdre, car ils seront champions de toute façon. En Espagne, perdre des points est un mauvais résultat. Ce n'est pas le cas là-bas."

Une pique envers Vincent Kompany ?

La référence à l'Allemagne attire l'attention en raison d'un épisode survenu sept mois plus tôt. En février, Kompany avait publiquement repris Mourinho après l'incident raciste impliquant Vinicius Junior lors d'une rencontre de Ligue des champions face à Benfica. L'ancien Diable Rouge lui reprochait de ne pas avoir suffisamment pris position et d'avoir défendu son joueur Gianluca Prestianni. "Dans ce cas précis, il a commis une grave erreur en tant que leader", avait déclaré l'entraîneur du Bayern.

Depuis cet épisode, les deux hommes n'avaient pas réglé leurs comptes publiquement. Mourinho ne l'a toujours pas fait. À aucun moment il ne prononce le nom de Kompany dans sa déclaration. Rien ne permet d'assurer que le Belge était personnellement visé. Mais en parlant d'un club allemand qui peut se permettre de perdre tout en étant certain de terminer champion, le Portugais sait que le Bayern serait concerné par ses propos.





Kompany n'était pas loin de décrocher sa première finale de Ligue des champions avec le Bayern

Kompany peut mettre ses résultats en avant. Le technicien belge a remporté le championnat, la Coupe et la Supercoupe d'Allemagne la saison dernière. Le Bayern avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions, où il avait été éliminé par le PSG (champion). Cette saison, le Bayern a remporté une nouvelle fois la Supercoupe d'Allemagne. Sept mois après les critiques de Kompany, Mourinho a peut-être trouvé une manière très personnelle de lui répondre...