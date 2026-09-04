C'est officiel : Anderlecht boucle un dernier transfert entrant

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On s'attendait à ce que les dernières heures du mercato soient très calmes à Anderlecht. Mais Antoine Sibierski va finalement mener à bien l'un des transferts évoqués ces derniers jours. Ilias Koutsoupias a signé au Lotto Park.