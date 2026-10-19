Ludwig Augustinsson défend Vitor Bruno après l'élimination d'Anderlecht

Ludwig Augustinsson était très déçu après l'élimination du RSC Anderlecht, mais a tenu à défendre Vitor Bruno. Même si le Suédois le reconnaît volontiers : Anderlecht n'a "plus beaucoup de temps".

“Cela se voit sur mon visage. Tout le monde dans le vestiaire ressent la même chose. Nous sommes vraiment abattus en ce moment”, a confié Augustinsson après la défaite. “Nous avions de grandes ambitions pour ce match. Nous voulions gagner la Coupe cette année, surtout parce que nous en étions proches la saison dernière. C'est vraiment honteux d'être éliminés dès le premier tour.”

Le latéral gauche n'est toutefois pas d'avis qu'Anderlecht a mérité de perdre. Selon lui, les Mauves se sont créés suffisamment d'occasions pour faire basculer la rencontre en leur faveur. “Nous avons eu beaucoup d'opportunités, mais le ballon ne rentre pas. Je pense qu'ils ont eu un peu de chance sur leur premier but", estime Ludwig Augustinsson.

Le Suédois avait également des réserves concernant le deuxième but du Beerschot. Il n'avait pas bien vu l'action lui-même, mais affirme que ses coéquipiers lui ont dit qu'une faute avait été commise auparavant. "Cela aurait alors fait 1-1 et nous aurions encore eu des occasions. Cela aurait été une toute autre histoire". Le Suédois regrettait aussi le carton rouge d'Ali Maamar, même s'il ne voulait pas accabler son jeune coéquipier.

Augustinsson continue de croire en Vítor Bruno

Cette élimination fait suite à la défaite européenne contre le Dinamo Zagreb. Augustinsson est conscient que les résultats peuvent susciter de l'inquiétude, mais il demande au groupe de ne pas se désunir. "Nous devons rester unis. Nous avons un bon groupe et nous reviendrons".

Il a souligné qu'Anderlecht avait recruté dix nouveaux joueurs durant l'été et que l'équipe était donc encore en pleine construction. "Bien sûr, tout n'est pas encore en place. Je pense que nous allons certainement nous améliorer, car nous avons un très bon entraîneur. Il est très fort tactiquement et il va nous faire progresser", affirme le défenseur suédois.



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Dans le même temps, Augustinsson reconnaît que le temps vient à manquer. "Pour le moment, cela ne se passe pas comme nous le voulons. À Zagreb, nous méritions selon moi au moins un point et maintenant, la réussite ne nous sourit à nouveau pas. Mais nous devons continuer à travailler".

Les prochains matches seront cruciaux. Anderlecht se déplacera au Jagiellonia Bialystok pour sa troisième rencontre européenne, avant d'affronter La Gantoise. "Nous sommes en octobre et nous devons commencer à gagner en Europa League. Nous avons de grandes ambitions dans cette compétition, tout comme en championnat".

Augustinsson ne veut pas trop se projeter, mais il sait que la pression ne fera qu'augmenter si les prochains résultats sont également décevants. "Nous savons que nous pouvons faire mieux. Nous savons que nous progressons et je pense que nous le montrerons dans les semaines à venir".