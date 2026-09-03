Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

Le dindon de la farce anderlechtoise est pour le moment le pauvre Ilias Koutsoupias. Le Grec de 25 ans a passé ses tests médicaux au RSCA, et loge toujours à Bruxelles, à l'hôtel, dans l'attente que sa situation évolue. Le Sporting va tenter de se séparer de certains excédentaires, et Koutsoupias pourrait alors signer.

Nous avions écrit un peu plus tôt ce matin que Thelo Aasgaard devrait être le dernier transfert entrant du RSC Anderlecht durant ce mercato estival. Et pour cause : la liste européenne des Mauves a été communiquée à l'UEFA ce mercredi soir, avant 23h59, comme convenu.

Les trois recrues de dernière minute du Sporting (Aasgaard, Amane et Omobamidele) ont pu être inscrites pour l'Europe, mais tout renfort qui arriverait désormais serait cantonné aux compétitions domestiques. Cependant, il n'est pas impossible que Ilias Koutsoupias signe tout de même à Anderlecht.

Koutsoupias pourrait encore signer au RSC Anderlecht

Le Grec a passé et réussi ses tests médicaux, et un accord avait été trouvé entre le RSCA et Frosinone concernant un transfert pour un montant assez bas (moins d'un million d'euros pour le joueur estimé à 3 millions sur Transfermarkt). Mais l'arrivée de Thelo Aasgaard, une opportunité à ne pas manquer, a changé les choses.

Désormais, Anderlecht doit avant tout vendre ou se séparer de joueurs avant d'en intégrer de nouveaux. Mario Stroeykens est cité sur le départ depuis le début du mercato mais aucun club n'a paru particulièrement proche de s'offrir les services du joueur, en qui Vitor Bruno croit encore mais qui n'aura que peu d'opportunités de temps de jeu.

Adriano Bertaccini cherche également une solution, mais les options se réduisent au fil des heures. Si l'un d'eux s'en va, ou qu'un départ inattendu se profile dans les dernières heures du mercato, Ilias Koutsoupias sera un atout dans la manche d'Antoine Sibierski et pourrait finalement s'engager au Lotto Park.



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S'il venait à signer, le Grec ne pourrait naturellement pas disputer l'Europa League (du moins pas avant la phase suivante de la compétition). Il viendrait amener de la concurrence en championnat et en Coupe.