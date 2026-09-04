Libéré par Eupen, Zakaria Atteri (ex-Mouscron et RFC Liège) reste en Challenger Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Libéré par Eupen, Zakaria Atteri (ex-Mouscron et RFC Liège) reste en Challenger Pro League
Photo: © Walfoot.be
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Ce jeudi, l'AS Eupen annonçait la fin de sa collaboration avec Zakaria Atteri. Passé par Dender, Mouscron ou encore le RFC Liège et arrivé au Kehrweg l'été dernier, l'attaquant de 24 ans ne va toutefois pas rester longtemps sans club. Il est en effet attendu au Patro Eisden, toujours en Challenger Pro League.

Natif d'Uccle, Zakaria Atteri est passé par les centres de formation de Diegem, de Malines et de Mouscron avant de rejoindre le FC Knokke en prêt, puis Dender dans le cadre d'un transfert libre à l'été 2022.

Un an plus tard, l'attaquant polyvalent de nationalité franco-marocaine rejoignait le RFC Liège, qui recrutait alors lors de la même période de transferts un certain Adriano Bertaccini, vendu à Saint-Trond six mois plus tard contre près d'un million d'euros.

Zakaria Atteri n'a pas connu la même réussite au RFC Liège et a quitté le club l'été dernier, direction l'est de la Belgique et l'AS Eupen. La saison dernière, il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en trente-et-une apparitions, mais n'a été titularisé que dans la moitié des matchs (17 sur 34, pour 12 montées au jeu).

Zakaria Atteri au Patro Eisden

La preuve qu'il n'avait pas totalement convaincu l'entraîneur de la saison dernière, Bruno Pinheiro. Et c'est encore pire cette saison depuis l'arrivée de QSI à la direction du club et de Felice Mazzù sur le banc, puisque Zakaria Atteri ne figurait même pas sur la feuille de match pour les deux premières rencontres de la saison.


Une solution devait donc être trouvée, et l'AS Eupen annonçait dans un communiqué ce jeudi que le club et son attaquant avaient décidé de se séparer d'un commun accord. Zakaria Atteri n'est toutefois pas resté bien longtemps libre de tout contrat. Selon nos informations, le joueur de 24 ans s'est engagé librement au Patro Eisden, qui n'a pas encore communiqué. Après un début de saison compliqué et un 3/9 en championnat, Stijn Stijnen veut aussi jouer le haut du tableau en D1B et avait besoin de renforts.

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