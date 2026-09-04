Pas de but d'Openda et pas de Duranville, mais belle victoire de l'OL face à Will Still

L'Olympique Lyonnais recevait l'AJ Auxerre ce vendredi en ouverture de la troisième journée de championnat de France. Les Gones n'ont pas tremblé face à l'équipe de Will Still et se sont imposés 3 buts à 1.

L'Olympique Lyonnais devait rebondir après des semaines frustrantes, marquées par une élimination en barrages de la Ligue des Champions et un partage dans la foulée face au Havre. Les Gones y sont parvenus avec la réception de l'AJ Auxerre, s'imposant 3 buts à 1.

Loïs Openda était titulaire à la pointe de l'attaque lyonnaise, et est passé tout près d'inscrire son deuxième but en Ligue 1 cette saison. Malheureusement, sa première frappe était trop croisée, et son but à la 18e minute a été annulé pour cause de hors-jeu.

Auxerre réagissait et voyait aussi un but être annulé par la VAR, mais Lyon se rassurait en ouvrant le score sur corner à la 28e minute de jeu via Bacher. Et si Openda ne marquait pas, il était à l'assist sur le 2-0 signé Athekame (31e). Archer faisait 2-1 à la 42e et Loïs Openda était encore malchanceux avec un tir sur la latte dans les arrêts de jeu.

Julien Duranville absent pour blessure

Le score sera fixé en seconde période par Ernst Nuamah, qui s'offre un joli solo pour faire 3-1 à la 53e minute de jeu. Openda va encore s'offrir quelques phases mais finira la rencontre sans marquer, malgré deux nouvelles phases intéressantes en fin de rencontre.

Notons tout de même que sur le plan belge, après le départ de Malick Fofana, Openda était le seul de nos compatriotes sur la feuille de match. Julien Duranville était en effet absent en raison d'une petite blessure, qui l'a déjà privé du déplacement au Havre la semaine passée.





Avec cette victoire, l'OL reste invaincu avec 7 points sur 9. Les Gones prennent même temporairement la tête du championnat, à égalité avec le LOSC. L'AS Monaco peut les dépasser en cas de victoire face au PSG ce soir.