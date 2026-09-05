Coup dur pour Fenerbahçe : deux coéquipiers de Romelu Lukaku lourdement sanctionnés par l'UEFA

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Coup dur pour Fenerbahçe : deux coéquipiers de Romelu Lukaku lourdement sanctionnés par l'UEFA
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L'UEFA a rendu son verdict après les incidents entre Lyon et Fenerbahçe. Mattéo Guendouzi et plusieurs acteurs de la rencontre de qualification en Ligue des champions ont reçu de lourdes sanctions après la bagarre générale.

La soirée du 26 août entre l'Olympique Lyonnais et Fenerbahçe va laisser des traces. Après les tensions et la bagarre qui avaient marqué ce barrage de Ligue des champions, l'UEFA a rendu ses décisions. Mattéo Guendouzi écope de la sanction la plus importante côté turc. Quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, ainsi qu'une amende de 50 000 euros.

Deux matchs fermes pour Guendouzi

Le coéquipier de Romelu Lukaku manquera les deux premières rencontres de Fenerbahçe en phase de ligue de la Ligue des champions, face à l'AS Roma puis Aston Villa. Son comportement à Lyon avait fait polémique. Guendouzi avait provoqué les supporters et plusieurs joueurs lyonnais. Après le match, l'international français avait expliqué qu'il s'agissait de chambrage. L'UEFA a décidé de le sanctionner après son enquête.

Mason Greenwood n'échappe pas la punition. L'attaquant de Fenerbahçe devra manquer une rencontre européenne et payer une amende de 30 000 euros. Le club turc est directement touché avant le début de sa campagne européenne. Deux joueurs importants vont devoir purger une suspension après les événements de Lyon, même si Guendouzi a obtenu deux matchs avec sursis sur les quatre prononcés.

Cinq matchs de suspension pour un membre du staff lyonnais

L'OL a aussi été sanctionné après les incidents. Le club français devra payer plusieurs amendes. Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens lyonnais, a écopé de cinq matchs de suspension. Il s'était jeté sur Guendouzi au moment où la bagarre générale éclatait entre les deux camps. Sa sanction est assortie d'une période probatoire d'un an.


Dans le tunnel du stade, Romelu Lukaku avait plaisanté en lançant : "il n'y a personne". La vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux. Une petite blague qui contrastait avec la tension entre les deux équipes.

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