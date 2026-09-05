D1 FFA : l'Union Rochefortoise impressionne, De Belder fait le show

Place à la troisième journée de D1 FFA avec le leader surprise, l'Union Rochefortoise, Mons et l'Union SG en action ce soir.

En véritable rouleau compresseur, l'Union Rochefortoise n'a fait qu'une bouchée de Tubize-Braine sur sa pelouse et s'offre un impressionnant sans faute (9/9).

Les visiteurs ouvraient le score sur penalty par Mathieu Cornet (33e) et menaient à la pause. Dès le retour des vestiaires, Mathieu Cornet s'offrait le doublé de la tête (46e). L'Union triplait le score (63e) avant que Hoedaert (68e) ne plante le quatrième but des visiteurs. Les locaux sauvaient tout de même l'honneur en fin de match (76e).

Au Tondreau, les Dragons n'ont pas tremblé face aux Dogues grâce au doublé de Dylan De Belder (37e et 48e) et Loris Brogno qui tuait le match (52e) peu avant l'heure de jeu, ne laissant aucune chance à l'Olympic.

Enfin, les jeunes de l'Union SG se sont imposé face à la lanterne rouge Habay La Neuve (2-0) qui reste bloqué à zéro points au compteur. Les Bruxellois sont en milieu de tableau.