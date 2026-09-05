"Ils méritent tout mon respect" : Zakaria El Ouahdi balaye un préjugé tenace autour de Genk

Il a posé ses valises dans la ville portuaire d'Hambourg où il s'est engagé avec le HSV pour cinq ans. Il est devenu le transfert le plus cher du club de ces dix dernières années avec un montant de pouvant atteindre les 12 millions d'euros.

Zakaria El Ouahdi portera le numéro 7, avec un petit clin d'œil au fait qu'il aurait préféré jouer avec le numéro 77, mais les numéros de maillot si élevés ne sont pas autorisés en Bundesliga.

Le joueur a immédiatement été chaleureusement accueilli par ses nouveaux supporters. Il a du mal à croire à quelle vitesse tout s'est déroulé : "Beaucoup de supporters allemands m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire combien ils étaient contents que je sois là", a confié El Ouahdi dans Het Laatste Nieuws.

Zakaria El Ouahdi aura attendu ce transfert longtemps

Lorsqu'il évoluait à Genk, il y a eu pas mal d'intérêt pour El Ouahdi et beaucoup de rumeurs, mais peu de concret au final. Benfica, Wolfsburg, Rennes, Milan et Naples sont parmi les gros clubs liés à son noms et cités comme destinations possibles : "Quand la date limite du mercato approche, tu commences à douter de toi-même et tu te dis qu'il y aura encore moins de chances que cela arrive. Mais je suis content que ce soit enfin concrétisé."

Mais l'année dernière, de sérieux soucis de santé de son père ont détourné son attention des transferts pour se concentrer uniquement sur la santé de son père.

Beaucoup de gratitude pour Genk

Il se dit que les joueurs ont du mal à quitter le club limbourgeois, que cela crée des tensions avec le club. Un préjugé tenace autour de Genk que le nouveau joueur du HSV n'a pas du tout vécu : "On dit souvent qu'il est difficile de partir de Genk. Je n'ai pas eu cette expérience. Nous avons réglé cela en gentlemen. Ils ont tenu leurs promesses", explique-t-il.





Un départ qui s'est finalement déroulé de manière correcte. Et donc malgré sa nouvelle aventure, il n'y a aucune rancune. Au contraire : "J'ai passé trois très belles années là-bas. Ça fait aussi un peu mal de quitter le club. Surtout pour le lien avec les supporters."

El Ouahdi n'a finalement que des éloges envers Dimitri de Condé et Peter Croonen : "Pour cela, Dimitri de Condé et Peter Croonen méritent tout mon respect."