Le PSG puni par un Diablotin : Monaco réalise un gros coup au Parc des Princes

Stanis Idumbo a fait tomber le PSG au Parc des Princes. Le Diablotin porte Monaco, Mika Godts cherche à convaincre depuis son arrivée à Paris.

Stanis Idumbo se souviendra de cette soirée au Parc des Princes. Le Diablotin de 21 ans a inscrit le but de la victoire de Monaco face au PSG 1-2, ce vendredi soir. Titulaire sur le côté gauche, le Belge a fait mal à la défense parisienne et a choisi le bon moment pour frapper. À la 72e minute, servi dans la surface après un gros travail de Denis Zakaria, il a pris le dessus sur Marquinhos et trompé Safonov dans un angle fermé.

Paris avait fait le plus difficile en première période. Après une entame plutôt équilibrée, les hommes de Luis Enrique avaient progressivement pris le contrôle du match. C'est Marquinhos qui a débloqué la rencontre à la 31e minute, en reprenant un ballon de Kvaratskhelia devant le but. À la pause, le PSG avait le match en main.

Un but d'un ancien de Pro League et d'un Diablotin pour l'AS Monaco

Peu avant l'heure de jeu, Nazinho (ancien du Cercle de Bruges) a profité d'un centre de Teze pour remettre les deux équipes à égalité. Le PSG a poussé pour reprendre l'avantage, mais Hradecky a tenu bon. Monaco a profité de son occasion. Idumbo a fait la différence et offert la victoire aux siens. Un but important pour le Belge, qui prend du crédit dans cette équipe monégasque invaincue après trois journées.

Un début de saison difficile pour Mika Godts

Un autre Belge était attendu côté parisien. Mika Godts est entré à la 69e minute à la place de Kvaratskhelia, mais l'ancien joueur de l'Ajax n'a pas réussi à changer le cours de la rencontre. Arrivé cet été avec de grandes attentes, l'ailier découvre l'exigence du PSG. Ses premières apparitions sont observées et commentées. Certains supporters commencent à se faire un avis sur le Belge et attendent plus lors de ses prochaines entrées. L'ailier a besoin de temps pour trouver ses marques au PSG.



Monaco repart du Parc avec trois points et un troisième succès en trois journées. Paris attend sa première victoire en championnat.