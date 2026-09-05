Matias Fernandez-Pardo fait ses débuts avec Newcastle United et séduit les supporters

Matias Fernandez-Pardo a fait ses grands débuts ce samedi en Premier League. Le Diable Rouge a débuté sur le banc avec Newcastle United face à l'AFC Bournemouth, et est monté au jeu en seconde période. Les Magpies ont dû se contenter d'un partage.

Les débuts de Matias Fernandez-Pardo en Angleterre auraient pu mieux se passer. Le Diable Rouge était sur le banc au coup d'envoi du match entre Newcastle United et l'AFC Bournemouth. Le scénario du match, cependant, a poussé Matthias Jaissle à faire monter Fernandez-Pardo à la 63e minute ; Newcastle était alors mené 1-2.

Les attentes autour de Matias Fernandez-Pardo, transféré pour 60 millions d'euros (près du double de sa valeur marchande) cet été en provenance du LOSC, étaient énormes. Et le Belge va séduire les supporters, qui ont commenté sa prestation sur les réseaux sociaux.

Les supporters de Newcastle United séduits par Fernandez-Pardo

"Fernandez-Pardo va faire de belles choses dans ce championnat" ; "C'est un très bon joueur" ; "Il a été excellent" ; les commentaires positifs affluent après une montée au jeu lors de laquelle Matias Fernandez-Pardo a fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir proposer des actions directes et créer du danger grâce à sa percussion et sa vitesse.

Malheureusement pour Newcastle United, cette bonne montée n'aura pas suffi aux Magpies pour totalement inverser la tendance. Mais le but égalisateur tombera bel et bien en toute fin de rencontre, des oeuvres de Jacob Ramsey.

This Fernandez-Pardo kid has come on instantly ready for the pace of the game



— Bd@irB@ll (@Bd_irB_ll) September 5, 2026

Fernandez-Pardo looks FAST — BoyzInBlue (@BernardoControl) September 5, 2026

Matias Fernandez-Pardo.



Very good player. — 🦎 (@bluecoulours) September 5, 2026