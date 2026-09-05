"Plus affûté que l'an passé" : Roméo Lavia enfin prêt à enchaîner avec Chelsea ?

Roméo Lavia veut enchaîner les matchs avec Chelsea. Après trois années difficiles, le Diable rouge a travaillé tout l'été pour retrouver sa meilleure forme.

Roméo Lavia retrouve une chose qui lui a beaucoup manqué ces trois dernières années : du temps de jeu. Le milieu belge a travaillé très dur cet été avec son préparateur physique Ronald Kabeya (RK Performance), pour arriver prêt à la reprise. Le résultat commence à se voir. Xabi Alonso l'a utilisé contre Fulham et Brighton en Premier League, avec un peu plus de 65 minutes disputées à chaque fois. Chelsea compte sur lui, mais ne veut prendre aucun risque avec son physique.

Des saisons gâchées par les blessures

Le chemin a été long depuis son arrivée à Londres. En 2023-2024, un problème à la cheville l'avait tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Touché ensuite à la cuisse, il avait terminé sa première saison à Chelsea avec 32 minutes de jeu. Les deux exercices suivants ont aussi été compliqués. Des pépins musculaires aux ischio-jambiers et aux quadriceps l'ont freiné et empêché d'enchaîner les matchs.

"Roméo est plus affûté que l'an passé"

Cet été, le travail physique et la nutrition ont occupé une place importante dans sa préparation. Son préparateur physique Kabeya voit la différence. "Roméo est plus affûté que l'an passé, pas plus lourd mais disons plus massé, plus fit. C'est lié à plusieurs choses, la préparation estivale mais également la nutrition. Pour l'instant, ses sensations sont positives, on le voit sur le terrain. Il fait partie des jeunes joueurs qui investissent le plus dans leur récupération." via Le Soir.

Son match amical contre l'AC Milan, le 8 août, avait envoyé un signal encourageant : Lavia avait joué les 90 minutes lors de la victoire 3-0. Une première pour lui avec Chelsea et son premier match complet depuis plus de trois ans.



Avant cette longue période compliquée, Lavia avait impressionné à Southampton. En 2022-2023, à 18 ans, il avait disputé 34 matchs et 2 410 minutes. Ses performances avaient poussé certains observateurs à réclamer sa présence avec la Belgique pour le Mondial 2022. Domenico Tedesco l'avait convoqué en mars 2023. À 19 ans, Lavia avait fêté sa première sélection contre l'Allemagne en remplaçant Orel Mangala lors de la victoire 3-2.