Un grand Courtois ne suffit pas : le Real Madrid concède sa première défaite de la saison au Betis

Le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse du Betis malgré plusieurs arrêts de Thibaut Courtois. Kylian Mbappé a manqué le penalty de l’égalisation dans le temps additionnel.

Le Real Madrid a subi son premier coup d'arrêt de la saison sur la pelouse du Betis 1-0. Longtemps dominateurs, les Madrilènes ont payé cher leur manque d'efficacité. Thibaut Courtois a retardé l'échéance avec plusieurs gros arrêts, mais le gardien belge n'a rien pu faire de plus sur le but de Parrott à neuf minutes de la fin. Une soirée frustrante pour les hommes de José Mourinho.

Deux grosses occasions en première période

Le Real Madrid avait largement de quoi prendre les commandes en première période. Vinicius a eu une grosse occasion sur une passe d'Arda Güler. Mais sa frappe a terminé sur le poteau. Avant la pause, Huijsen a aussi touché le montant sur corner. Le Real aurait pu mener, mais Álvaro Valles a sorti les tentatives madrilènes.

En face, les Sévillans ont attendu leur heure. Antony a été l'un des premiers à secouer la défense madrilène et a obligé Courtois à se montrer attentif. Le Diable rouge a répondu présent lorsque son équipe en avait besoin. Le Betis a pris confiance au fil des minutes, alors que le Real perdait peu à peu le contrôle qu'il avait affiché en début de rencontre.

Thibaut Courtois a fait de son mieux

José Mourinho a tenté de réveiller son équipe en lançant Bernardo Silva, Yan Diomandé et Trent Alexander-Arnold. Mais à la 81e minute, le match a basculé dans l'autre sens. Sur un corner, Courtois a repoussé le premier ballon. Parrott avait suivi et a envoyé la balle au fond pour donner l'avantage au Betis. Le Real s'est retrouvé à courir après le score.



Kylian Mbappé a eu l'occasion d'égaliser sur penalty dans le temps additionnel, mais le Français a manqué sa tentative. Le Betis s'impose 1-0 et inflige au Real Madrid sa première défaite de la saison.