Thibaut Courtois donne son grand favori au Ballon d'Or (et les Belges n'en seront pas fans)

Se demande-t-on vraiment pour qui Thibaut Courtois voterait s'il avait une voix à l'élection du Ballon d'Or cette année ? Sans surprise, le gardien de but du Real Madrid soutiendrait l'un de ses coéquipiers.

Le Ballon d'Or 2026 sera remis lundi prochain, 26 octobre, à Zurich. Le successeur d'Ousmane Dembélé sera dévoilé, et cette année, la course paraît particulièrement ouverte. Entre les champions du monde espagnols, les champions d'Europe du PSG et un Kylian Mbappé ou un Harry Kane qui croient fermement en leurs chances, bien malin qui peut prédire le vainqueur.

Thibaut Courtois, lui, a choisi son camp. Interviewé par DAZN à ce sujet, le gardien de but du Real Madrid a, sans grande surprise, prêché pour sa propre chapelle et vanté les mérites de son coéquipier Kylian Mbappé.

Pour Thibaut Courtois, Mbappé mérite le Ballon d'Or

"Je pense que Kylian le mérite. Est-ce qu’on choisit quelqu’un qui a remporté des titres ou quelqu’un qui a été au-dessus des autres pendant toute la saison, même sans rien gagner ? Je pense que personne n’a été meilleur que Mbappé individuellement, mais malheureusement, nous n’avons rien gagné collectivement ", déclare Courtois.

Le grand favori au trophée est peut-être bien Lamine Yamal, champion du monde avec l'Espagne, et d'Espagne avec le Barça. "Pour moi, il a réalisé une Coupe du monde un peu moins bonne, mais il a été sacré champion du monde, a remporté la Liga avec Barcelone et a réalisé une bonne année", concède Courtois, qui reste perplexe quant aux critères appliqués.



"Pour moi, Rodri ne réalisait pas sa meilleure année en 2024 quand il gagne le Ballon d'Or, et le méritait peut-être plus l'année passée quand Manchester City gagne la Ligue des Champions", souligne le Diable Rouge, qui a aussi évoqué dans cette interview sa forme physique et sa pause vis-à-vis de la sélection.