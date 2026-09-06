🎥 Mika Godts en larmes : le Belge reçoit une belle ovation des supporters de l’Ajax

Chafik Ouassal, journaliste football
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🎥 Mika Godts en larmes : le Belge reçoit une belle ovation des supporters de l’Ajax
Photo: © photonews
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Le Belge a quitté Amsterdam pour la capitale française cet été, un départ vers le Paris Saint-Germain par la grande porte après ses solides saisons sous les couleurs de l'Ajax.

Ce samedi, Mika Godts, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été pour environ 55 millions d’euros, était de retour à Amsterdam. Il était présent à la Johan Cruyff Arena pour y faire ses adieux aux supporters de l'Ajax avant le choc face au PSV.

Cela a visiblement suscité beaucoup d’émotion chez lui, l’ailier a eu du mal à retenir ses larmes devant l'ovation de ses anciens supporters.

Pendant longtemps cet été, il semblait que Godts allait tout simplement rester à l’Ajax, mais la situation a changé environ trois semaines avant la clôture du mercato. L’intérêt du vainqueur de la Ligue des champions s’est rapidement concrétisé et le Belge a finalement rejoint la France pour une somme considérable.

Emotion et remerciements

Avant le match, Godts est donc apparu sur la pelouse pour faire ses adieux aux supporters de l’Ajax. Ces derniers avaient confectionné une grande banderole à son intention, sur laquelle on pouvait lire « Mika, merci ». Cet hommage a visiblement beaucoup touché l’ailier belge. Il a eu beaucoup de mal à retenir ses larmes.

Godts a disputé au total 115 matchs pour l’Ajax, au cours desquels il a marqué 26 buts et délivré 28 passes décisives. C’est la saison dernière qu’il a définitivement percé. En 32 matchs d’Eredivisie, il a trouvé le chemin des filets à dix-sept reprises et a délivré douze passes décisives. Il est ainsi devenu peut-être le joueur le plus important de l’Ajax.

Au Paris Saint-Germain, Godts est pour l'instant entré trois fois en jeu en tant que remplaçant. Il a délivré une passe décisive lors de ces apparitions. Le champion en titre a connu un début de saison difficile, avec seulement deux points au compteur.

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