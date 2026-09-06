🎥 Romelu Lukaku échappe au carton après un tacle musclé sur... Leandro Trossard

Deux Diables Rouges s'opposaient ce soir dans le très bouillant derby d'Istanbul qui opposait Fenerbahçe au Beşiktaş.

Ce samedi, le choc au sommet entre Fenerbahçe et Beşiktaş était au programme en Turquie. Les deux joueurs offensifs internationaux belges qui ont rejoint la Super Lig cet été se sont affrontés : Leandro Trossard a disputé l'intégralité du match pour les visiteurs, tandis que Romelu Lukaku est entré en jeu à la 68e minute pour Fenerbahçe.

Un des faits de jeu entre les deux Diables est l'entrée de « Big Rom ». Ce dernier a taclé sans ménagement son coéquipier chez les Diables Rouges, mais a toutefois échappé à un carton.

Leandro Trossard à l'assist

Au final, c'est Leandro Trossard qui sourit. C’est notamment grâce à sa passe décisive que le Beşiktaş s’est imposé 1-2 sur le terrain de Fener.

Fenerbahçe a ouvert le score à la 26e minute grâce au défenseur Milan Skriniar. Leandro Trossard a ensuite délivré la passe décisive pour l'égalisation de Ridvan Yilmaz, d'un superbe extérieur. En deuxième mi-temps, Dusan Vlahovic a offert la victoire à Beşiktaş en marquant à la 73e minute.

Au classement de la Super Lig turque, c'est Galatasaray qui trône en tête suivi de très près par le Besiktas. le Fener est quatrième mais les formations se tiennent encore de très près, car on ne jouait que la quatrièeme journée de championnat.



