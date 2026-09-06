🎥 Vincent Janssen (ex-Antwerp) rentre dans l'histoire dès sa première titularisation en MLS

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Vincent Janssen (ex-Antwerp) rentre dans l'histoire dès sa première titularisation en MLS
Photo: © photonews
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Vincent Janssen a quitté l'Antwerp au terme de son contrat, et s'est engagé en MLS cet été. Après plusieurs montées au jeu, il a enfin démarré une rencontre avec les Portland Timbers. Et il a marqué les esprits !

Après un passage mémorable à l'Antwerp, inscrivant 64 buts en 173 matchs sous le maillot du Great Old, Vincent Janssen (32 ans) a quitté l'Europe cet été et s'est engagé aux Portland Timbers. Jusqu'à présent, il avait dû se contenter de montées au jeu. 

La nuit passée, cependant, Janssen a été titularisé par son coach face au Minnesota United FC. Et il l'a récompensé de cette confiance. 

Vincent Janssen a en effet inscrit... un triplé pour fêter cette première titularisation. Après quatre montées au jeu sans marquer, le Néerlandais a donc inscrit ses trois premiers buts pour Portland, dans un match particulièrement spectaculaire puisque les Timbers se sont imposés 5-4.

Vincent Janssen rentre dans l'histoire 

En inscrivant ce triplé, Vincent Janssen est rentré au passage dans l'histoire de son club : aucun joueur des Portland Timbers n'avait inscrit trois buts dans un match de MLS jusqu'ici. "J'espère que ça arrivera plus souvent à l'avenir", souriait-il après coup.

Les Portland Timbers sont actuellement 8e au classement de Conference Ouest en Major League Soccer. Minnesota United est 11e. 

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