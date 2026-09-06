Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

Arsenal a battu Chelsea ce dimanche en Premier League. Romeo Lavia était encore titulaire avec les Blues et Christos Tzolis s'est montré décisif côté Gunners.

Arsenal a remporté le premier gros choc londonien de la saison. Face à Chelsea ce dimanche, les champions en titre se sont imposés 2-1 et poursuivent leur sans-faute en Premier League. Les Blues avaient bien commencé la rencontre avec un but de Morgan Rogers à la deuxième minute. Kai Havertz a égalisé à la 25e. Martin Odegaard a donné la victoire à Arsenal en seconde période.

Christos Tzolis passeur sur le but d'Odegaard

Arsenal a pris l'avantage à la 50e minute. L'action est partie du côté gauche avec Christos Tzolis, impliqué dans le but inscrit par Odegaard. L'ancien ailier du Club de Bruges, transféré pour environ 40 millions d'euros, s'est montré décisif. Les Gunners ont résisté aux dernières offensives de Chelsea pour conserver leur avance.

Tzolis à la passe, Havertz à la feinte et Ødegaard à la finition 👌



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Roméo Lavia enchaîne une troisième titularisation avec Chelsea

Côté Diable Rouge, Romeo Lavia était une nouvelle fois titulaire dans le milieu de Chelsea. C'est la troisième fois que Xabi Alonso l'aligne d'entrée depuis le début de la saison. Le Belge a disputé 60 minutes puis a cédé sa place. Freiné par les blessures depuis son arrivée à Londres, Lavia parvient pour le moment à enchaîner les matchs.

Chelsea reste très prudent avec son milieu de terrain. Pour le moment, son corps répond bien, mais le club ne veut pas brûler les étapes. Lavia n'est pas encore prêt à disputer 90 minutes à haute intensité chaque semaine et son temps de jeu est surveillé.





Au classement, Arsenal poursuit son départ parfait avec neuf points pris en trois journées et rejoint Manchester City en tête. Chelsea concède sa première défaite de la saison après deux victoires. Les Blues repartent sans point, mais avec une prestation qui confirme leurs ambitions. Pour Lavia, l'essentiel sera de continuer à accumuler les minutes sans nouveau pépin physique.