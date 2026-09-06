Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau
Photo: © photonews
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Zakaria El Ouahdi a disputé son premier match avec Hambourg ce dimanche. L'ancien joueur de Genk s'est lourdement incliné 0-5 contre Mayence en Bundesliga.

Plusieurs joueurs connus en Belgique étaient titulaires au coup d'envoi entre Hambourg et Mayence en Bundesliga. Sebastiaan Bornauw débutait dans l'axe de la défense, tout comme Zakaria El Ouahdi. Arrivé du KRC Genk quelques jours plus tôt, ce dernier faisait ses débuts officiels avec Hambourg.

Jordan Torunarigha, qui a porté les couleurs de La Gantoise par le passé, était aussi titulaire. En attaque, Terem Moffi, ancien joueur du KV Courtrai, avait été préféré au coup d'envoi.

Mayence frappe avant la pause

Le match a rapidement tourné en faveur de Mayence. Sheraldo Becker a ouvert le score après dix-neuf minutes de jeu et Philipp Mwene a porté le score à 0-2 avant la pause.

Mené 0-2, Hambourg devait réagir après la mi-temps, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Trois minutes après la reprise, Phillip Tietz a inscrit le troisième but de Mayence.

Les débuts d'El Ouahdi se terminent par une grosse défaite

La fin de match a été encore plus pénible pour Hambourg. À la 83e minute, Tietz s'est offert un doublé et a inscrit le quatrième but de Mayence. Dans le temps additionnel, Ransford-Yeboah Königsdörffer a alourdi l'addition avec un cinquième but.

Pour El Ouahdi, ces débuts avec Hambourg sont à oublier au plus vite. L'arrière droit a fait ses premiers pas avec le HSV dans un match où la défense hambourgeoise a été dépassée par Mayence. Après deux journées, le HSV occupe la dernière place de Bundesliga.

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