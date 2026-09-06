Un Diable Rouge a convaincu Lucas Stassin : "Il m'a dit que c'était un superbe club"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un Diable Rouge a convaincu Lucas Stassin : "Il m'a dit que c'était un superbe club"
Photo: © photonews
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Lucas Stassin a signé au FC Séville en fin de mercato, décrochant enfin le transfert qu'il attendait depuis l'été dernier. Le buteur belge a notamment été convaincu par un coéquipier en sélection, qui lui a vanté les qualités du club andalou.

Lucas Stassin est un joueur du FC Séville, avec lequel il devrait faire ses débuts ce week-end. L'attaquant belge, arrivé en fin de mercato, a en effet directement été intégré par Luis Garcia dans le groupe sévillan qui se déplace ce dimanche soir du côté de l'Espanyol Barcelone. 

C'est un moment qu'attendait Stassin depuis longtemps : resté à l'AS Saint-Etienne l'été dernier contre toute attente, le Diable Rouge avait pris son mal en patience, était resté performant en Ligue 2 et espérait désormais enfin décrocher ce transfert vers le top européen.

Dodi Lukebakio a poussé Lucas Stassin vers Séville

L'ancien attaquant du RSC Anderlecht et de Westerlo avait des options cet été. Plusieurs clubs avaient été cités, notamment en Ligue 1 ou encore au Portugal. Mais il a finalement opté pour le FC Séville, conseillé par... un ancien joueur du club andalou : Dodi Lukebakio, désormais au Benfica.

"Quand il était à Séville et qu'on se cotoyait en équipe nationale, Dodi Lukebakio me disait toujours : "allez, c'est un bon club pour toi et je suis sûr que tu vas progresser, que tu vas marquer des buts, etc." C'est un type formidable", révèle Lucas Stassin sur Sevilla FC +, la chaîne officielle du club. 

"Je connais ce club grâce à tous ses titres en Ligue Europa et à tous les trophées qu'il a remportés. Je sais que c'est un très grand club, tout le monde m'en a parlé. Dès que j'ai mis les pieds ici, j'ai vu que c'était un grand club avec des grands supporters"déclare également Stassin. 

En Andalousie, il va également retrouver un joueur qu'il a cotoyé du côté du RSC Anderlecht, lui aussi arrivé cet été : Robbie Ure, transféré pour 6,5 millions en provenance du Sirius FC. "Je le connais un peu depuis son passage à Anderlecht, quelques copains m'ont envoyé des messages par rapport à lui", sourit Stassin.

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