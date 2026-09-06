Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin
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Manchester United a concédé un partage 2-2 sur la pelouse d'Everton ce dimanche. Titulaire dans les buts, Senne Lammens a encaissé deux buts en fin de match, dont un superbe dans le temps additionnel.

Manchester United a laissé échapper deux points face à Everton ce dimanche. Les Red Devils ont été rejoints dans le temps additionnel et doivent se contenter d'un partage 2-2. Senne Lammens et Youri Tielemans étaient tous les deux titulaires avec Manchester United. La rencontre s'est animée en deuxième période avec quatre buts.

Bryan Mbeumo a ouvert le score à la 47e minute. Servi par Kobbie Mainoo à l'entrée de la surface, l'attaquant a placé une frappe enroulée hors de portée du gardien. Manchester United a conservé cet avantage pendant une bonne partie de la seconde période, mais Everton a fini par égaliser à la 83e minute. Tyrique George a envoyé une frappe puissante dans la lucarne au premier poteau. Lammens aurait pu mieux fermé l'angle.

United a réagi cinq minutes plus tard. Luke Shaw a envoyé un centre vers le second poteau et Benjamin Sesko a placé sa tête pour redonner l'avantage aux Mancuniens. Everton a eu une dernière occasion dans le temps additionnel et Ainsley Maitland-Niles ne l'a pas laissée passer.

En pleine lucarne

À la 96e minute, Maitland-Niles a déclenché une frappe de l'extérieur de la surface qui a terminé en pleine lucarne. Sur ce coup, Lammens ne pouvait rien faire. Son début de saison est plus compliqué que sa deuxième partie de saison dernière, durant laquelle il avait souvent été décisif pour United.

Allo Senne Lammens ?

Depuis son erreur avec la Belgique face à l'Espagne en quart de finale de la Coupe du monde, Lammens cherche à retrouver le niveau affiché quelques mois plus tôt. Il n'a pas encore eu la même influence sur les premiers matchs de United cette saison. Après trois journées de championnat, les Red Devils occupent la onzième place.

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