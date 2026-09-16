🎥 Dodi Lukebakio refroidit San Siro et ses Belges, début européen réussi pour Malick Fofana et Thomas Meunier

On retrouvait plusieurs Belges et Belgicains sur les pelouses européennes ce soir, à l'occasion de la journée inaugurale d'Europa League.

L'affiche de la soirée opposait l'AC Milan à Benfica. Diego Moreira et Alexis Saelemaekers débutaient sur le banc, Koni De Winter et Ardon Jashari étaient titulaires du côté des Rossoneri. En face, Dodi Lukebakio étaient également titulaire mais également décisif.

Le Diable Rouge ouvrait le score au quart d'heure de jeu en faveur des visiteurs. Diego Moreira et Alexis Saelemaekers étaient lancés dans le match quelques minutes après le second but de Benfica inscrit par Jakub Kaminski (53e). Sans toutefois parvenir à changer le cours du match.

Op z'n Lukebakio's! 👏🇧🇪 https://t.co/7cVW9el92t — Play Sports (@playsports) September 16, 2026

Retour réussi en Europe 53 ans aprèspour Sunderland

Dans un Stadium of Light comble, Malick Fofana était titulaire aux côtés de Noah Sadiki pour la réception de l'AZ Alkmaar et son gardien belge Jari De Busser (26 ans, ex-La Gantoise). Pour leur premier match de coupe d'Europe en 53 ans, les Black Cats ont réussi leur début de campagne avec une victoire 1-0 face à l'ancienne formation de Maarten Martens.

Enzo Le Fee a inscrit le seul but de la partie sur penalty (66e). Malick Fofana était remplacé à l'heure de jeu. Thomas Meunier et Nilson Angulo (ex-Anderlecht) ont fait leur apparition à la 67e.





Le futur adversaire d'Anderlecht renversé

Après avoir mené suite à l'ouverture du score de Kajetan Szmyt (20e), Jagiellonia Bialystok a vu l'Olympiakos revenir au score pour finalement remporter le match. Armando Gonzalez (43e) sonnait la révolte avant que l'ancien Brugeois Roman Yaremchuk ne scelle la victoire des Grecs en fin de match (84e).

Dans les autres rencontres, l'Hapoel Beer Sheva (futur adversaire de l'Union) a fait un nul blanc contre le Dinamo Zagreb, le Sparta Prague a écrasé Ararat Armenia (1-4), Omonia Nicosie a surpris le Celta Vigo (1-0), le Bayer Leverkusen a écarté Celje (2-0) et Rennes et le Sturm Graz ont partagé l'enjeu au terme d'une rencontre sans buts.