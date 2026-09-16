Un renfort à 125 millions pour Vincent Kompany ? La position du Bayern est claire

Un an après avoir choisi Liverpool plutôt que le Bayern Munich, Florian Wirtz reste apprécié en Bavière. Si le Rekordmeister continue de suivre sa situation, une arrivée de l’international allemand ne serait toutefois pas à l’ordre du jour.

Florian Wirtz a quitté le Bayer Leverkusen pour Liverpool à l’été 2025. Les Reds avaient déboursé pas moins de 125 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu offensif allemand. Liverpool avait donc placé d’énormes attentes en son nouveau numéro dix. Florian Wirtz était presque toujours titulaire à Anfield la saison dernière, mais l’Allemand n’est pas parvenu à véritablement imposer sa patte.

Florian Wirtz avait préféré Liverpool au Bayern Munich

Le Bayern Munich avait également manifesté un intérêt concret pour Florian Wirtz avant son départ du Bayer Leverkusen. Le milieu offensif avait finalement privilégié un transfert en Premier League.

Ces derniers jours, TEAMtalk affirmait que le Bayern Munich continuait de suivre attentivement la situation de Florian Wirtz. Malgré une première saison compliquée en Angleterre, l’intérêt du club bavarois pour l’international allemand n’aurait jamais totalement disparu.

Christian Falk a toutefois apporté de nouvelles précisions sur ce dossier. Selon le journaliste allemand, généralement bien informé sur l’actualité du Bayern Munich, le Rekordmeister ne travaille actuellement pas sur un transfert de Florian Wirtz.

Le Bayern compte sur Jamal Musiala

Christian Falk explique que Florian Wirtz reste un joueur apprécié à Munich, mais que le Bayern Munich dispose déjà de Jamal Musiala pour occuper le rôle de numéro dix.





Un transfert de Florian Wirtz vers le Bayern Munich ne serait donc pas à l’ordre du jour actuellement. La situation pourrait évidemment évoluer à l’avenir, mais le club entraîné par Vincent Kompany n’envisagerait pour le moment aucune offensive pour l’ancien joueur du Bayer Leverkusen.

Florian Wirtz reste de son côté un élément important du projet de Liverpool. Le club anglais n’a aucune intention annoncée de le vendre et compte toujours sur lui malgré ses difficultés depuis son arrivée à Anfield.