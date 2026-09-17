C'est (enfin) officiel : le propriétaire du PSG devient propriétaire d'Eupen

L'informattion est officielle. Aspire Zone Foundation cède la main à Qatar Sports Investments au Kehrweg. Le propriétaire du Paris Saint-Germain va tenter de replacer le club germanophone en Jupiler Pro League et d'en faire un véritable allié des doubles champions d'Europe en titre.

L'information est enfin officielle : Aspire Zone Foundation passe la main à Qatar Sports Investments à l'AS Eupen. Le propriétaire du Paris Saint-Germain était déjà présent au Kehrweg depuis plusieurs mois par l'intermédiaire notamment de Luis Campos.

"Au cours des 14 dernières années, l'Aspire Zone Foundation a eu le privilège de soutenir et d'accompagner la KAS Eupen durant une période importante de son histoire. Au fil de ces années, le club a considérablement évolué en matière de ses structures, de son professionnalisme, de formation des jeunes talents et de ses liens avec la communauté locale. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble", écrit Aspire dans son communiqué.

"À l'issue d'une évaluation interne approfondie, Aspire est parvenue à la conclusion que le projet lancé il y a 14 ans en collaboration avec la KAS Eupen avait atteint son terme sur le fond et que le moment était venu d'assurer une transition responsable. Les bases posées au cours de cette période offrent au club un socle solide pour ouvrir un nouveau chapitre, avec de nouvelles ambitions pour son avenir sportif et institutionnel."

C'est officiel, Qatar Sports Investments prend les rênes à Eupen

"Dans ce contexte, nous sommes heureux d'annoncer que l'acquisition complète de la KAS Eupen par Qatar Sports Investments est désormais finalisée. Tout au long du processus de transition, Qatar Sports Investments a fait preuve d'un engagement fort en faveur du développement global et à long terme du club, ainsi que d'un profond respect pour son identité, ses supporters, son histoire et son rôle essentiel au sein de la communauté locale", poursuit la communication officielle.



"Aspire quitte le club avec la fierté de ce que nous avons bâti ensemble, avec la gratitude pour les liens et les souvenirs qui en ont découlé, et avec une confiance totale dans l'avenir de la KAS Eupen. Nous souhaitons à la KAS Eupen, à ses supporters et à ses amis, ainsi qu'à Qatar Sports Investments, le plus grand succès possible pour l'avenir, tant sur le terrain qu'en dehors."