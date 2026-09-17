"Indispensable" : quand Lucas Noubi est absent, Lucas Stassin danse et irrite les fans de La Corogne

Lucas Noubi n'a pas joué pour la première fois de la saison. Le Deportivo La Corogne a perdu pour la première fois de la saison. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Oui, selon les supporters du club promu en Liga, qui ne comprennent pas la décision de leur entraîneur au sujet de l'ancien joueur du Standard. Séville en a profité, indirectement grâce à Lucas Stassin.

Il n'y avait pas que la Coupe d'Europe, ce mercredi soir, mais aussi une affiche de Liga entre le Deportivo La Coruna et Séville. Certes pas la plus alléchante sur le papier, mais elle opposait tout de même deux joueurs bien connus chez nous : Lucas Noubi et Lucas Stassin.

Enfin, elle devait les opposer. Car, à la surprise générale, l'ancien défenseur du Standard a manqué ses premières minutes de la saison... et est même resté sur le banc durant toute la partie. Un choix que n'ont pas compris les supporters, d'autant que le promu a concédé sa première défaite de la saison.

"Comment est-il censé gagner en expérience en allant sur le banc ?", "Pour jouer avec une défense haute, il faut impérativement jouer avec Noubi" ou encore "Il est indispensable à cette équipe", étaient notamment des commentaires de supporters restés dans l'incompréhension de la décision de leur entraîneur Antonio Hidalgo, qui a préféré aligner le latéral droit de formation Miguel Loureiro dans l'axe central.

"L'indispensable" Lucas Noubi sur le banc, La Corogne battue par Stassin

Séville en a donc profité, notamment via Lucas Stassin qui, sur la pelouse pendant 76 minutes, a décroché la première frappe, repoussée par le gardien Leo Román mais suivie et poussée au fond des filets par Miguel Sierra (51e).

Les supporters du Deportivo semblent convaincus que Lucas Noubi aurait pu intervenir sur cette action et éviter la défaite. La première de la saison, donc, pour La Corogne, où Antonio Hidalgo réfléchira peut-être à deux fois, la prochaine fois, avant de sortir le Mouscronnois du onze de base.





Eso no fueron rotaciones, fue cargarse el partido antes de empezar!!! El único que repetía en defensa, cambiado de sitio, sin medio campo, los 2 laterales tocadisimos titulares, para perder da oportunidad a 1 sano del FABRIL. Como van a coger experiencia Ede y Noubi, en el banco? — 💙🤍💙 Le8 🟧 (@Le8oU) September 17, 2026

Si quieres jugar con la línea tan adelantada, tiene que jugar Noubi, cuando los demás llegan a corregir ya tienes al contrario pisando área, Noubi llega mucho antes



Si no quieres jugar con Noubi, perfecto, pero entonces jugar tan arriba es un suicidio — Phillip 🇪🇭 (@PhilAsimov) September 17, 2026