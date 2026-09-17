"Un blocage mental à effacer" : Roméo Lavia raconte son retour aux affaires... en espérant les Diables

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Un blocage mental à effacer" : Roméo Lavia raconte son retour aux affaires... en espérant les Diables
Photo: © photonews
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Titulaire lors des quatre derniers matchs de Chelsea, Roméo Lavia est sur le point de dépasser sa plus longue série sans blessure depuis son arrivée chez les Blues en 2023. Le médian défensif, dont les prestations sont soulignées outre-Manche, pourrait être l'un des heureux élus de Mark Van Bommel ce vendredi.

Un seul match joué lors de sa première saison à Chelsea. Plus de trente matchs manqués lors de sa deuxième et de sa troisième, mais une période mars-avril 2026 plutôt encourageante, avant de rechuter en fin de saison.

Titulaire lors des quatre premières journées de Premier League depuis la reprise, Roméo Lavia est sur le point de connaître sa plus longue période sans problème physique avec Chelsea, qui était d'un peu plus de 500 minutes de jeu, matchs de pré-saison inclus.

Grâce à une approche bien différente, le médian défensif belge s'épanouit donc enfin, comme il l'a expliqué dans un entretien accordé à la BBC. "Il se passe tellement de choses en coulisses", a déclaré Roméo Lavia, qui a désormais une liste de vérifications qu'il aime cocher pour s'assurer d'être dans les meilleures conditions avant un match.

Roméo Lavia doit effacer le blocage mental dû aux blessures

Diable Rouge à une seule petite reprise, le joueur de 22 ans doit désormais effacer le "blocage mental" provoqué par ces blessures à répétition. "J'ai appris qu'on peut toujours aller plus loin qu'on ne le pense, et qu'on peut toujours repousser ses limites quand on a l'impression que tout va contre nous."

"Il est facile de se dire qu'on va abandonner, ou que ça ne marchera jamais. Mais grâce à mes coéquipiers, au staff et à tous les membres du club, mais aussi grâce à mes proches en dehors du football, nous avons pu créer une bulle qui me permet de me concentrer uniquement sur ce que je peux contrôler."

De retour sur les pelouses, Roméo Lavia peut à nouveau montrer pourquoi Chelsea avait offert plus de 60 millions d'euros à Southampton en 2023 pour s'attacher ses services. Sa bonne période pourrait être récompensée par une présence dans la première sélection de Mark Van Bommel, qui dévoilera le nom de ses heureux élus ce vendredi.

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