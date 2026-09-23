"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA
Photo: Nonante Cinq
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En partenariat avec le Football Francophone Amateur et sorti, aux Éditions Chronica, le 17 septembre dernier, "Pierre Carré" est une nouvelle bande dessinée autour du football imaginée par le dessinateur Pad'R et le scénariste Kid Toussaint, associés au coloriste Nicolas De Wolf. Elle envoie aussi des messages forts sur les thèmes de l'inclusion, du vivre-ensemble et du respect des différences.

Le 17 septembre dernier est sorti, aux Éditions Chronica, "Pierre Carré", une nouvelle bande dessinée qui plonge les lecteurs dans l’univers du football à travers les aventures d’un petit garçon pas tout à fait comme les autres.

Imaginé par le dessinateur Pad’R et le scénariste Kid Toussaint, l’album raconte avec humour le parcours de Pierre, un enfant passionné qui rêve de devenir footballeur professionnel malgré une particularité pour le moins encombrante : il a les pieds carrés. Au-delà de l’humour et du sport, la BD aborde des thèmes comme l’inclusion, la confiance en soi et la place de chacun dans un collectif.

"Pierre Carré", une nouvelle bande dessinée autour du football

En apparence, Pierre est un enfant tout ce qu'il y a de plus ordinaire : il adore le football et rêve de devenir un grand joueur. Mais lorsqu’il rejoint un club, sa particularité ne passe pas inaperçue : avec ses fameux "pieds carrés", la conduite de balle, les passes et les tirs deviennent un véritable défi.

À travers les entraînements et les matchs, la BD utilise le football pour parler avec finesse de confiance en soi, de persévérance et de tolérance. Sans jamais tomber dans le discours moralisateur, "Pierre Carré" montre que la différence n'est pas un frein : il n’est pas nécessaire de faire les choses comme tout le monde pour trouver sa place, s'épanouir et apporter sa force au collectif. Pensée pour les enfants de 6 à 12 ans, cette aventure mêle humour et sport avec un message fort autour de l'inclusion.

Pierre Carré
Nonante Cinq

Trois grands noms de la BD belge

Derrière "Pierre Carré", on retrouve trois créateurs bien installés dans le paysage de la bande dessinée belge. Au dessin, Pad’R apporte son style incisif et reconnaissable entre tous. Dessinateur de presse et caricaturiste, il commente du bout du crayon l'actualité sportive depuis des années, à la télévision comme dans les journaux, et a signé plusieurs recueils de dessins dédiés au ballon rond.

Au scénario, Kid Toussaint est l'un des auteurs phares de la BD jeunesse actuelle. On lui doit des séries à succès comme Elles, Animal Jack, Magic 7 ou Télémaque, où il aborde des thèmes forts à hauteur d'enfant. Le duo s'entoure du coloriste Nicolas De Wolf, qui apporte la touche finale au projet en donnant rythme et relief au dessin. Ensemble, ils mettent leurs univers en commun pour offrir une histoire simple et efficace, où le sport sert de décor pour parler de différence et de vivre-ensemble.

Un message fort autour de l'inclusion et du vivre ensemble

"Pierre Carré" s’inscrit dans une démarche globale axée sur les valeurs éducatives et citoyennes du sport. Le projet bénéficie notamment du partenariat avec le Football Francophone Amateur (FFA), avec l’ambition de faire circuler l'album et ses messages directement au cœur des clubs et auprès des jeunes licenciés.

En faisant du terrain un espace d'apprentissage, de respect et de solidarité, "Pierre Carré" s'affirme comme un véritable outil rassembleur. Un ouvrage pensé aussi bien pour les jeunes passionnés de ballon rond que pour tous ceux qui apprennent à trouver leur place au sein d'un groupe. "Pierre Carré" est disponible en librairie et sur le site officiel des Éditions Chronica.

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