Victoire 8-0, mais encore une mauvaise soirée pour Romelu Lukaku au Fenerbahçe

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Victoire 8-0, mais encore une mauvaise soirée pour Romelu Lukaku au Fenerbahçe
Photo: © photonews
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Romelu Lukaku est monté au jeu à vingt minutes du terme lors de la très large victoire du Fenerbahçe face à Eyupspor, ce dimanche. Le Diable Rouge n'est toujours pas parvenu à trouver le chemin des filets avec le club turc, tandis que son concurrent Vedat Muriqi a inscrit un quadruplé, confortant son statut de titulaire.

Nouvelle soirée difficile pour Romelu Lukaku. Et pourtant, son équipe du Fenerbahçe s'est très largement imposée face à Eyupspor, ce dimanche dans le cadre de la sixième journée du championnat de Turquie (8-0).

Le problème, pour notre compatriote ayant commencé la rencontre sur le banc, est surtout la performance de son concurrent pour le poste d'attaquant, Vedat Muriqi, auteur d'un quadruplé (2-0 7e, 3-0 21e, 6-0 47e et 7-0 55e).

Lukaku a remplacé le Kosovar à vingt minutes du terme alors que le score était déjà de 7-0 pour le Fenerbahçe. L'occasion d'alourdir la marque, d'inscrire son premier but pour le compte du club turc et de lui aussi marquer des points... ratée par le Diable Rouge.

Le concurrent de Romelu Lukaku au Fenerbahçe inscrit un quadruplé

Et pas qu'un peu : huit petits ballons touchés, trois passes réussies, un duel gagné pour deux perdus, un hors-jeu, un seul tir cadré et une carte jaune. Pas vraiment de quoi concurrencer Vedat Muriqi, qui compte déjà sept réalisations toutes compétitions confondues cette saison.

Pour Romelu Lukaku, on peut dire que la trêve internationale arrive au bon moment. Sélectionné par Mark Van Bommel pour les quatre prochaines rencontres de Ligue des Champions, l'attaquant de 33 ans devrait gagner du temps de jeu chez les Diables Rouges et pourrait inscrire un but qui lui ferait le plus grand bien avant de retourner en Turquie.

Titularisé à une seule reprise depuis son arrivée, Lukaku a pour le reste dû se contenter de montées au jeu, lors desquelles il n'a pas encore su apporter sa pierre à l'édifice. Sous contrat jusqu'en fin de saison, Big Rom' est encore à la recherche de sa meilleure forme physique après avoir subi une importante blessure la saison dernière et manqué de nombreux mois de compétition.

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