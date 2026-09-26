"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie
Photo: © photonews
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Besnik Hasi est désormais à la tête d'Amedspor, en Süper Lig turque. L'effectif comprend notamment Yira Sor, David Bates, Mbaye Diagne et Gift Orban, des visages familiers du football belge. Colin Coosemans aurait tout aussi bien pu en faire partie. Hasi souhaitait l'emmener en Turquie, mais Anderlecht a immédiatement refusé.

Amedspor a réalisé des débuts remarquables en Süper Lig et occupe la tête du classement après six journées avec 13 points sur 18, à égalité de points avec Galatasaray, mais avec une meilleure différence de buts.

Les meilleurs buteurs du championnat sont Mo Salah et… Gift Orban. L'ancien joueur de La Gantoise connaît une renaissance spectaculaire sous les ordres de Besnik Hasi, il a ainsi marqué quelques buts spectaculaires dont il a le secret ces dernières semaines.

La tentation Colin Coosemans

En plus de sa colonie actuelle de Belgicains, l'ancien entraîneur d'Anderlecht et de Malines aurait bien voulu faire venir un autre joueur phare de Pro League : "Je ne sais pas si j’ai le droit de le dire, mais je souhaitais emmener Colin Coosemans avec nous. Parce que nous voulons construire notre équipe à partir de la défense et parce que je le connais comme capitaine et comme une personne positive dans le vestiaire".

Mais cela n'a pas abouti : "Il a prolongé son contrat et obtenu la reconnaissance financière qu'il souhaitait. J'ai transmis d'autres noms, y compris d'Anderlecht, mais certains n'étaient pas envisageables. Ou ils ne voulaient pas venir", poursuit-il dans Het Nieuwsblad.

Besnik Hasi retrouvera Romelu Lukaku...et n'est pas inquiet pour lui

A défaut de le compter dans son équipe, Hasi croisera Romelu Lukaku en Turquie cette saison. Ses débuts à Fenerbahçe sont compliqués. Mais l'entraîneur d'Amedspor s'en méfiera comme du lait sur le feu lors de leur confrontation.

Lire aussi… Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants

"Romelu est arrivé tardivement, après une saison difficile. Chaque joueur doit s'adapter. Il retrouvera sa place. Je ne crains pas non plus qu'il ne soit plus apte à jouer pour la Belgique. Quant à sa condition physique ? Non, je ne suis pas inquiet pour Romelu", conclut Hasi.

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