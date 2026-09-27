Cristiano Ronaldo sur le banc avec le Portugal : une première depuis deux ans

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Cristiano Ronaldo sur le banc avec le Portugal : une première depuis deux ans
Photo: © photonews
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Pour le deuxième match de Ligue des Nations contre la Norvège d'Erling Haaland, le Portugal a aligné deux grands noms sur le banc : Vitinha et surtout Cristiano Ronaldo. Une première depuis deux ans pour la légende et capitaine de la "Seleçao das Quinas".

Cristiano Ronaldo ne figurait pas dans le onze du Portugal pour la rencontre de Ligue des nations contre la Norvège, ce dimanche soir à Oslo. Pour le deuxième rendez-vous de la compétition, Jorge Jesus a choisi de laisser son capitaine historique sur le banc et d’aligner Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque. Une première pour "CR7" depuis septembre 2024 : à l’époque, il avait également commencé sur le banc face à l’Écosse avant d’entrer en seconde période et de marquer.

65 minutes lors du premier match

Cette décision intervient trois jours après la victoire du Portugal contre le pays de Galles (1-0), lors de laquelle Ronaldo avait disputé 65 minutes. Le sélectionneur avait expliqué vouloir tenir compte de l’état physique de son attaquant de 41 ans.

Le quintuple Ballon d’Or pourrait entrer en cours de match. Jorge Jesus avait d’ailleurs assuré avant la rencontre que son capitaine participerait à la rencontre, même s’il ne figurait pas dans le onze de départ.

Vitinha aussi sur le banc

Le Portugal doit également composer avec l’absence de Bruno Fernandes, forfait pour cette rencontre. Vitinha est l'autre grand nom du Portugal à commencer sur le banc.


C'est donc avec un onze largement remanié que la "Seleçao das Quinas" affrontera la Norvège emmenée par Erling Haaland, auteur d’un doublé lors de la victoire contre le Danemark lors de la première journée.

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